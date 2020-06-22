保就業｜內地客大減　私營醫療集團生意跌25%　須申請工資津貼

新冠肺炎疫情對本港經濟帶來重撃，政府推出「保就業」計劃，補貼僱主發放工資。政府今天（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單，當中領取最多津貼的是養和醫療集團有限公司，為3,238名僱員領取約8,594萬元。 除了養和醫院外，本港多間私家醫院、私營醫療集團、私家醫生都有申請「保就業」計劃，包括港安醫院、港怡醫院、寶血醫院、康健醫療、尚至醫療等。 尚至醫療外科醫生郭寶賢透露，該公司本有一至兩成內地客人，疫情期間部分人不能來港看病，包括原定要在港接受治療的癌症病人，故第一季整體營業額減少25%，因此申請保就業計劃補貼員工支出。

寶血醫院表示，自去年10月起，門診和住院病人數目均呈跌勢，至今年二月份跌幅最嚴重，近月雖然有所好轉，惟遠未回復往年水平。該院為190名員工申請「保就業」，當中包括醫生、護士、健康服務助理及後勤人員，如申請獲批，每月可獲發放160萬元。

港怡醫院指，疫情對該院大部分的服務都有所影響，尤其是門診服務，該院參加了「保就業」，涉及1,000多名員工，相關申請正待審批。

凌宏寶透露，該院為千多名員工申請「保就業」計劃，對該院有一定幫助，「營業額少三、四成，有保就業計劃，最少今年唔使蝕。」 （資料圖片／朱韻斐攝）

香港港安及荃灣港安醫院均稱，受到社會整體經濟環境影響，有申領補貼，現正等待批核。若申請獲批，分別有約600名及1000名員工受惠。

港安醫院院長凌宏寶稱，司徒拔道及荃灣兩間港安醫院的門診及住院服務均受到疫情影響，求診病人減少，「好多病人延遲非緊急手術，香港人又戴口罩，健康咗，感冒都少咗，大家又唔想去醫院，所以需求少咗。」他續指，港安醫院本有內地及外籍人士求醫，但近期已失去這些客源，「香港港安醫院本身有啲慕名而來嘅內地客，嚟做癌症治療，亦有啲喺香港工作嘅外籍人士，好多都飛走咗（回自己國家），就算返嚟工作，佢哋太太、子女都未返香港。」不過，他稱內地客本佔兩間醫院約5至6%，數量不多。

凌宏寶透露，「保就業」計劃對該院有一定幫助，「營業額少三、四成，有保就業計劃，最少今年唔使蝕。」他並指，該院一度考慮要求員工放無薪假，但因有保就業計劃資助，現時只會要求員工「清假」，在年底前不可累積多於兩星期的假期。他補充，該院的營業額自5月起已有改善，現時重回接近收支平衡的水平。

郭寶賢透露，尚至醫療在第一季整體營業額減少25%，因此申請保就業計劃補貼員工支出。 （資料圖片／洪嘉徽攝）

私營醫療集團方面，康健醫療及尚至醫療都有為員工申請津貼。尚至醫療外科醫生郭寶賢表示，以往內地客人佔公司客源一至兩成，但在疫情下部分人不能來港求診及治療，包括本在港接受治療的癌症病人；另外因發燒、流感等求診的病人也減少，外科也少了五成病人，該公司第一季的整體營業額減少25%，因此申請保就業計劃補貼員工支出。他稱，該公司的醫生多屬自僱人士，而其他員工則有200多人。他估計，政府很快會重新開通與內地的往來，客人會回流，日後若醫生擔心求診者患有新冠肺炎，也或會要求病人先做病毒測試，以策安全。

家庭醫生鄭志文稱，他有為診所的5名員工申請保就業計劃。 （資料圖片）

家庭醫生鄭志文稱，他有為診所的5名員工申請保就業計劃，早前在二、三月時，因應疫情影響，求診病人銳減七、八成，「少咗人病，因為大家戴口罩，學生無返學，少咗人出街食飯，少咗人有腸胃炎。」當時他縮短了診所的營業時間，但就無裁減人手。他指現時病人約有去年同期的六、七成，「睇皮膚問題多咗，因為戴口罩有暗瘡問題，用搓手液而有濕疹問題，都有啲睇高血壓、糖尿病。」他續指，私家醫生中除了普通科醫生大受影響外，提供內窺鏡服務的醫生也十分難捱，「照腸胃鏡嘅人少咗九成！」這批醫生當中也有不少人申請保就業計劃。

而醫學會會長、腎科醫生何仲平則指，他的病人減少約兩、三成，因病人以本地客為主，而且不少人需長期洗腎，疫情未有帶來太大影響，但他也有為診所的兩名員工申請津貼。

腎科醫生何仲平則指，他的病人減少約兩、三成，他也有為診所的兩名員工申請津貼。 （資料圖片／林若勤攝）

至於養和醫院則稱，鑑於疫情，自二月起養和的門診及住院業務受到重大影響，其中門診數字下跌50%，住院數字則下跌25%，包括本地病人。

院方指，一直以來希望維持醫院和各中心的服務運作及盡量避免裁員，為此早前向政府申請「保就業」計劃並已獲審批，受惠人數約3,200人，包括護士、輔助醫療職系及後勤員工等，補貼全數用於支付工資，目前員工數目與3月時一樣。養和亦指，面對業務前所未有的不穩定性，為協助穩定財政狀況，集團高層管理人員會減薪一成，另外今年不會向員工發放花紅。至於第二輪「保就業」計劃，養和會按需要提出申請。