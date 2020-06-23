中央研借桂山島予香港填海建屋　黃遠輝：任何方案均應研究

《香港01》昨日獨家報道，中央正研究在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港興建房屋，包括興建大量公屋。房委會資助房屋小組主席黃遠輝今日（23日）在港台節目中表示，過往公眾諮詢期間，收到很多不同方案及意見，他強調任何能提供土地的方案均應該研究，但無從判斷相關消息的真確性。 黃遠輝認為，桂山島距離大嶼山不遠，交通上容易解決，但對政府早前提出的東大嶼都會發展而言，兩者則存在差異。

黃遠輝強調任何能提供土地的方案均應該研究，但無從判斷桂山島相關消息的真確性。（資料圖片）

房委會資助房屋小組昨日（22日）討論新一期居屋銷售細節，並正式通過調整方案，首次將白表比例調高過綠表，最新居屋的綠白表比例為4：6。另外，今期居屋將以臨時的折扣率63折出售。

黃遠輝今早接受港台節目訪問時表示，過往的白表申請者遠高於綠表申請者，因應白表需求大，因此提升相關配額。他續指，綠表專屬的「綠置居」計劃恒常化後，公屋居民可同時申請當年推出的綠置居單位及居屋單位，共有逾7,500個單位可選擇；最新調整能令綠表及白表申請者，成功獲配公營房屋的機會變得相若。

新一期居屋將推出四個屋苑，分別是火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑，共涉7,047伙。黃遠輝昨日表示，根據最新樓價，定出新一期居屋的白表入息限額。白表人士扣除強積金後，今年二人或以上家庭入息上限是6.6萬元，較去年的5.8萬元放寬8,000元；而資產上限則為170萬元。至於單身人士，額限按過去做法依家庭入息限額減半，即分別是3.3萬元及85萬元。