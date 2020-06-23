患癌婦、照顧者均受情緒困擾　防癌會支援計劃助走出陰霾

「我哋（病人）真係無精神去搵資料，普通人又講唔到畀我哋聽，所以（鄺姑娘）真係好窩心！」2018年，本計劃開展「第二人生」的方太，退休僅3個月，卻驚覺自己患上末期乳癌，大受打擊，更一度萌生尋死念頭。丈夫方先生悉心照顧，為她預備三餐，但太太因病患而食慾不振，「佢一聞到就已經作嘔作悶，心情好大衝擊，我咁辛苦預備晚餐！」二人同時面對情緒困擾，幸參加了香港防癌會為癌症家庭提供的支援計劃，在護士鄺姑娘「一對一」跟進下，二人終走出陰霾，鄺姑娘提供的資訊，也令她更懂得面對脫髮、噁心等問題。 香港防癌會獲香港賽馬會撥款4000萬，推出為期3年的支援計劃，冀助更多像方生、方太的癌症患者及支援者，走過抗癌之路。

方太（持咪者）患上乳癌，方生（左一）則面對照顧者的壓力，同時遇到情緒困擾，幸參加了香港防癌會為癌症家庭提供的支援計劃，才走出陰霾。（鄭翠碧攝）

港大招募了22對癌症患者及其照顧者參與研究，涵蓋乳癌、肺癌、大腸癌及腎癌等患者，確診年期由半年至8年不等。22對參加者分為實驗組及對照組，接受評估後，實驗組會參與為期6星期的「綜合身心靈介入課程」。該課程既有心理學、藝術治療，又結合傳統東方哲學，如氣功、養生法、穴位按摩等。

中期報告顯示，九成患者認為課程知識非常實用，患者自我評估對癌症的理解顯著提升，以10分為滿分，評分由5.91分上升到6.91分；對死亡的焦慮減少（5.36分減至5.27分）。照顧者方面，所有人均認為課程的疾病管理知識非常實用。照顧者對家人朋友支持的滿意度、整體生活滿意度顯著提升，由7分增至7.82分及由6.91分增至7.45分；當談及生死時忌諱降低（3.45分降至3.09分）。

鄧先生參加計劃，在蝴蝶上畫上他的「人生」，他指自己希望人生簡簡單單，因此只用顏色塗上線條。 （鄭翠碧攝）