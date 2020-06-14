新冠肺炎｜「打邊爐家族」首名患者91歲婆婆　上月底癌病離世

社會新聞
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本港年初曾出現「打邊爐家族」群組，當時一共13人感染新型冠狀病毒，當中91歲老婦是首名患者的外婆，出院後更曾一度「復陽」。

醫管局今日（14日）指出，她在5月31日早上因癌病離世，又指她在住院期間肺部X-光檢驗無異常，留院治療與新型冠狀病毒病無關。

打邊爐家族一行19人，後來多人確診新冠肺炎。（資料圖片）

91歲老婦屬於「打邊爐家族」，她是首名患者（24歲男子）的外婆，是本港第29宗個案。翻查資料，她在2月1日因自身疾病入院，於2月9日確診，一直在東區留院留醫，至5月6日出院，共留院96天。直至上月19日，醫管局指她「復陽」，仍然留院。

「打邊爐家族」一行19人，他們曾於年初二出席家族聚會，在觀塘派對場地（party room）打邊爐及燒烤3小時，出席者包括兩名內地親友，其後多人染疫。

醫管局：留院治療與新型冠狀病毒病無關

醫管局表示，該名患者在5月5日康復出院，後來因自身疾病，在5月14日起入住律敦治醫院接受末期癌症治療，病人在5月31日早上因癌病離世。

發言人又指，病人住院期間肺部X-光檢驗無異常，而病人對新型冠狀病毒病的測試，亦顯示她是次留院治療與新型冠狀病毒病無關。

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