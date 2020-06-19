父親節｜長子5歲患血癌　社工爸爸借《星球大戰》破除化療恐懼

為人父母不容易，社工陳耀麟的經歷更證明了這一點。2015年7月，當時只有5歲的兒子陳君意被診斷為血癌，而剛剛出世的女兒陳君諭正嗷嗷待哺。作為家中唯一的經濟來源，陳耀麟只能咬牙堅持。不能放下工作，但又要陪伴重病的兒子，他說曾連續4月瞓在醫院，往往睡上幾個鐘頭又要開始工作，一日要灌下好多杯咖啡醒神；兒子面對化療，他借《星球大戰》情節，破除愛兒對治療的恐懼。 經過了這場災難，陳耀麟沒有被打倒，反而更珍視家庭的愛。父親節快到，一對子女提前一個星期已經開始準備自製禮物送給爸爸，而他也要在那天與妻子子女一起吃飯。他說雖然工作很忙，依然要想辦法平衡家庭生活，他自信說：「幸福是有得經營的。」

陳耀麟與一對兒女一起回顧過去治病時的相片。（袁澍攝）

好似啲白兵裡面有壞人，所以想將那些白兵一次過消滅。 陳耀麟用《星球大戰》情節向長子君意講解化療

醫生宣告噩耗 「無人可以勇敢，只有一起面對」

提起2015年的7月，陳耀麟仍然覺得像個噩夢。兒子逾月前無端端右手臂痛，本以為是傷筋動骨，但看了跌打、上了石膏仍然沒有緩解。7月11日，醫生告知夫妻二人，5歲的陳意君確診血癌。陳耀麟說那一瞬前的感覺讓人窒息，側頭看妻子，豆大的淚珠順着她的臉頰不停滑落，「其實無乜勇敢面對，遇到呢啲事，無人可以勇敢，只有一起面對。」

女兒剛剛出世需要人照顧，兒子則需要住院治療，但作為家中唯一的經濟支柱，陳耀麟無法放下工作，惟有「頂硬上」。他不想留兒子一個人在醫院過夜，於是每天下班後匆匆回家整理，其後就趕往醫院照顧。常常忙到凌晨3、4點才能睡。當時陳耀麟需要為企業員工提供支援服務，需要非常專注，撐不住時，他就不斷飲咖啡提神，「治療其實在於醫生，但病人往往是從照顧他的家人處得到力量，所以我點都要陪住佢。」

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鼓勵兒子化療要振作：「美國隊長」開始也又矮又虛弱

為了讓兒子化療前破除對治療的恐懼，他特意用《星球大戰》的情節向兒子講解化療的概念，「好似啲白兵裡面有壞人，所以想將那些白兵一次過消滅。」而化療後，兒子的食慾大增，幾乎每六個小時就要吃一頓，加上長期臥病在床不運動，幾周內便胖了一倍。身形的變化也令他感到失落，陳耀麟也留意到了兒子的情緒。為了讓兒子能夠接受這件事，他特意向兒子講述美國隊長的故事，告訴他就連超級英雄美國隊長，最開始也是一個又矮又虛弱的人，以此鼓勵他勇敢與病魔作戰。

陳耀麟自言在教育中，他不習慣講大道理，反而喜歡變身「講故佬」，他認為要令小朋友接受，未必一定擺出大人的架子。有一段時間兒子對功課較鬆懈，他不是大聲訓斥，反而分享了自己大學時的有趣經歷，沒想到過了一段時間，兒子竟然主動學習，表示想要上大學。陳耀麟說，「我平時工作好忙碌，常常晚上9點多才回到家。但無Time（時間），都有Timing（時機），睡前我都會同兄妹二人講幾個故事。」

利用通勤時間轉換心情 不將工作情緒帶回家

家福會在2019年委託中大進行了《香港家庭幸福指數》調查，訪問逾千名本港居民，從「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會資源」、「社會連繫」和「生活平衡」六個方面衡量香港家庭的幸福程度。結果顯示香港的平均分僅有6.23分，屬於一般水平的低端。陳耀麟亦透過網上自測，結果得到7.85分的高分，前五項都得分都超過8分，惟最後一項的「生活平衡」相對較低。

做社工並不容易，常常要處理別人的負面情緒，陳耀麟說自己的原則是不將工作的情緒帶回家。他說收工後就會留意消化自己的工作情緒，利用通勤的時間轉換心情，到家後就鮮提起工作的事情，尤其與家人吃飯時，更會把手機放在其他地方，專心享受家庭時光。在《香港家庭幸福指數》測試中取得高分，他則相信幸福是有的經營的。