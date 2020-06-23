社工劉家棟判囚1年　高院批准10萬保釋等侯上訴　支持者聞訊鼓掌

社工劉家棟在去年7月27日的「光復元朗」遊行後，在警員驅散人群時，被指在現場涉擋住警員防線，以助示威者離開，上周在粉嶺法院被衣裁定阻差辦公罪成，被判即時監禁1年，裁判官並拒讓劉保釋等候上訴。劉被還押近一星期後，今（23日）向高等法院申請保釋，多個社工團體近200名支持者到法庭聲援，指判刑打壓社工專業，高院法官聽畢陳辭後，准劉以10萬元保釋等候上訴，期間不得離港，並要在24小時內交出旅遊證件，以及每周到警署報到2次，到庭旁聽的支持者聞訊鼓掌。

被告劉家棟，24歲，報稱社工，昨晚已有多名支持者在荔枝角拘留所外聲援劉，今早有多個組織成員到高等法院支持劉，當中包括劉所屬的社工復興運動，此外，陣地社工、社福工會及守護孩子等，亦有成員參與，各個組織均批判刑不合理，亦影響社工執行天職，近200名支持者在高等法院外大叫口號「社工執行天職無罪」、「打壓專業無理」。眾支持者更一度舉起註冊社工證，以表示對劉的支持。

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劉被裁定1項阻差辦公罪成，指他於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行職務的警員陳沛杰。

裁判官蘇文隆判刑時指，警方可使用合理武力驅散佔路的人群，過程中有人受傷是無可避免，被告叫警方放慢速度和保持距離，是不合理，被告亦心知他的要求荒謬，更斥責被告令警方執法難上加難。辯方當時申請保釋等候上訴被拒。

案件編號：HCMA137/2020