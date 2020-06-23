新冠肺炎｜增16宗巴基斯坦輸入個案　一印度確診者抵港檢測呈陽性

衞生防護中心公布，本港今日（23日）新增16宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，全部由巴基斯坦輸入，患者年齡介乎11歲至48歲，均乘坐阿聯猶航班EK380於前日（21日）抵港，由檢疫中心送往醫院治療。 另外，有一名海外確診個案患者返港，39歲女病人本月21日抵港後申報於印度確診，被送往聯合醫院治理，其鼻咽拭子樣本對新型冠狀病毒呈陽性。

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衞生防護中心公布，截至今日下午4時，本港新增16宗新型肺炎確診個案，至今本港個案累計1,178宗（包括一宗疑似個案）。新增的9男7女患者，年齡介乎11歲至48歲，全部均於6月21日乘坐阿聯猶航班EK380抵港，中心正在向航空公司查詢航班機組人員的情況。

新增的大部份患者均無病徵，僅第1163宗個案、38歲女患者曾於6月初發燒、咳嗽及喉嚨痛；而第1165宗個案、35歲女患者亦曾於6月18日有咳嗽。16人當中有6人、涉三個群組有流行病學關連，他們是親屬關係。

39歲女子從印度抵港 報稱於當地曾確診

衞生防護中心同時公布一宗海外個案，涉及一名39歲女病人，她由印度經馬來西亞乘坐國泰港龍航空KA734經濟艙，於6月21日抵港，並申報曾於５月在印度確診新型肺炎並接受治療。病人其後直接由香港國際機場被送往基督教聯合醫院接受治理，其鼻咽拭子樣本對新冠病毒呈陽性。中心已與印度衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

增1人死、5人康復出院

醫院管理局發言人公布，截至今日中午12時，過去24小時有五名確診新型肺炎的病人出院，個案編號分別為1068、1078、1081、1090和1119，至今共有1,083名確診或疑似病人康復出院。威爾斯親王醫院稍早公布，第1100宗個案、72歲男患者病情惡化離世。

現時共有89名確診病人分別於九間醫院留醫，其中第595宗個案情況仍然危殆，其餘88人情況穩定。目前公立醫院已啟用634間負壓病房，合共1,223張負壓病床。