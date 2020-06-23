新冠肺炎｜瀝源邨72歲確診老伯留院20日離世　累計6人染疫亡

醫院管理局公布，確診新型肺炎的第1100宗個案、72歲住在沙田瀝源邨的老伯今晨2時19分離世，本港至今累計共6人染疫症後離世。 威爾斯親王醫院發言人透露，病人於6月4日入院，起初情況穩定，惟自6月10日情況惡化轉入深切治療部，期間需洗腎及接駁人工心肺機協助呼吸，並需接受強心藥輸注。病人的病情持續惡化，

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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威爾斯親王醫院發言人公布，一名72歲確診感染新型肺炎的男病人於今日凌晨離世。

病人於6月4日入院，當時未有病徵，情況穏定。病人情況其後轉差，於6月10日轉送深切治療部，期間需洗腎及接駁人工心肺機協助呼吸，並需接受強心藥輸注。病人治療期間病情持續惡化，至今早2時19分離世。

據了解，第1100宗個案本身患有糖尿病、高血壓和脂肪性肝硬化。他確診新型肺炎後，曾接受蛋白酶抑制劑、干擾素及血漿治療，惟病情惡化，因敗血性休克及腎衰竭死亡。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今累計有6名確診新型肺炎的病人於公立醫院離世。

瀝源邨累計兩染疫居民離世

瀝源邨祿泉樓早前爆發本地群組感染，今次是繼一名78歲確診婦人於6月20日離世之後，再有同座的居民染疫亡。據了解今早離世的老伯居於祿泉樓11樓，並非居最先確診夫婦所在的8樓。