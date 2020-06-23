市建局表明將研分階段融資　黃偉綸：政府有需要會提供土地協助

施政報告要求市區重建局參與更多資助出售房屋項目，立法會發展事務委員會今日（23日）開會，發展局局長黃偉綸提到，於兩個公務員合作社的試點項目，實施混合式發展，當中1000伙會發展公營房屋。而市建局日後在有一定規模的合適項目，將會有合理比例的公營房屋單位。 市建局早前透露，會分階段融資。黃偉綸說，政府關心市建局面對的財務壓力，若有需要政府會提供協助，包括不排除透過提供土地減輕壓力。

發展局局長黃偉綸說，未來市建局若有一定規模的項目，將會有合理比例的公營房屋單位。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會發展事務委員會討論市建局工作，會上發展局局長黃偉綸提到，市建局於土瓜灣的兩個公務員合作社重建試點項目，將會有3000伙單位，當中3分之1、即1000伙將會發展公營房屋。

現有發展項目不建議用作公營房屋用途

他又提到，未來市建局若有一定規模的項目，將會有合理比例的公營房屋單位，而房委會及房協未來亦繼續為提供公營房屋的機構。他強調市建局不能夠每一項目都發展公營房屋，現有發展項目亦不建議用作公營房屋用途。至於將作出租公屋或出售資助房屋，黃偉綸稱需要待運房局決定。

市建局財務狀況健康

會上有議員關心市建局面對的財政壓力，黃偉綸指現時市建局財務狀況健康，過往政府亦有透過注資及免卻補地價向市建局提供協助，未來會與市建局保持溝通，若有需要政府會再提供協助，包括透過提供土地減輕市建局壓力。