市建局上個財政年度盈餘僅1.2億元　大減約九成　將研分階段融資

社會新聞
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市建局今日（17日）向立法會提交報告，2019/20年度市建局的資產淨值為470.9億元，當中370.9億元為累積盈餘，餘下的100億元則為政府注資。不過，該局在2019/20年度盈餘只得1.2億元，較上個年度下跌22.1億元。

市建局在傳媒午宴中透露，預計未來幾年財政上可自給自足，並研究分階段融資。

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市建局在2018/19財政年度錄得23.3億元的盈餘，惟截至今年3月31日，該局只有１.2億元盈餘，下跌約9成。盈餘主要來自該局一個招標項目的盈餘、攤分合營項目的盈餘，及因物業市道疲弱而就多個項目的虧損撥備而抵銷。

而市建局累積盈餘為370.9億元，市建局指由於獲政府豁免補地價，當中涉及約44個項目，否則市建局自成立以來的總累積盈餘將會減少196.8億元。

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市建局預計，在未來5年的現金支出為600億元，當中未計及營運成本。於同一時期， 來自合作發展伙伴的項目前期款項和租金收入等會為市建局帶來現金流量， 但實際金額將視乎市場表現而定。

油旺地區研究　將主力做「正」方案

市建局在傳媒午宴時透露，正進行的油旺地區規劃研究，當局擬主力推行「正」規劃方案，料將涉及約1000億元，預計可提供的公營房屋項目將由2000多伙增至2.6萬伙，當中區內約9公頃劃為道路的範圍將用作發展房屋項目。該局又打算勾出「正、負、零」3個方案內共通的重建項目。不過，市建局料未來幾年財政上可自給自足，無需要政府注資；他們研究在環球市場低息情況下，將分階段融資。

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