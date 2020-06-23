金管局聯同銀行提供300個職位　計劃讓畢業生工作兼獲認證

香港金融管理局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，為本地大學的應屆畢業生提供為期六個月的工作機會及銀行業相關的特定培訓，培育業界人才，讓有志加入銀行界的畢業生為事業發展作好準備。 香港銀行學會行政總裁梁嘉麗今日（23日）介紹計劃時表示，香港銀行學會統籌各間大學、銀行業和監管機構，讓畢業生在今年經濟欠佳的情況下獲得工作、學習和認證。

全港參與計劃的大學共有11間，多間大學表示歡迎計劃，目前反應熱烈。（陳家怡攝）

金管局聯同銀行業早前推出「銀行業人才起動計劃」，為本地大學的應屆畢業生提供為期六個月的工作機會及銀行業相關的特定培訓。

面對今年經濟環境困難，香港銀行學會作為統籌角色，連結各間大學、銀行業和監管機構，讓畢業生獲得工作、學習和認證三個項目。銀行學會行政總裁梁嘉麗形容計劃是「School bag to Briefcase」，提供了工作、培訓，以及考取專業資格的機會，希望吸引畢業生日後投身銀行業。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，計劃讓畢業生在今年經濟欠佳的情況下獲得工作、學習和認證。（陳家怡攝）

無規定只限商科畢業生參與

全港參與計劃的大學共有11間，包括香港大學、香港中文大學和香港科技大學等，多間大學表示歡迎計劃，目前學生反應熱烈。香港教育大學學生事務處處長甄玉媚表示，教大學生比較多是主修教育或人文學科，未必有商科出身的學生，計劃沒有限於商科畢業生參與，令學生感到鼓舞，其他學系的學生也能夠獲得受訓機會和工作經驗，讓他們認識銀行不同的工作範疇。

香港理工大學就業服務處高級經理呂承庫表示，計劃的目標清晰，為了培養未來銀行業人才，讓學生有途徑投身銀行業，來自編程、工程和人文學系背景的學生也是業界所需的人才，他們也會受惠。

香港教育大學學生事務處處長甄玉媚（左）表示，計劃沒有限於商科畢業生參與，令學生感到鼓舞。（陳家怡攝）

金管局資助月薪最多一半

連同虛擬銀行，計劃有40多間銀行參與，提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作。金管局與金融學院、香港銀行學會及知名的業界從業員舉辦入職講座及專業培訓課程，計劃由本年9月初開始，為期六個月。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗介紹計劃時表示，金管局透過計劃不但提供工作機會，更資助畢業生修讀培訓課程和考取專業資格。她建議畢業生先對銀行進行資料蒐集，申請心儀職位和計劃，入職後再和銀行商討完成哪一個專業資格。她認為同學要認清自己興趣，了解相應行業的要求，以及好好裝備自己。

金管局會向參與機構資助畢業生月薪的最多一半，以12,000元計算即6,000元，金管局亦會支付相關專業培訓課程的費用。今年畢業的本地大學本科生即合資格參加計劃，學科則視乎相關職位的性質及參與機構的需要而定。計劃將由6月15日開始接受申請，參與機構在面試後會於7月底左右公布甄選結果。