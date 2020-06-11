城大設立基金　資助企業聘用應屆畢業生

受新型肺炎疫情影響，全球經濟不景，城市大學商學院成立3,000萬元基金支援學生就業，計劃其中一個項目是和企業合作，資助企業聘用應屆畢業生最多三成薪酬，每名應屆畢業生或資助金額上限為6,000元。 香港城市大學商學院副院長黃敏剛表示，整體經濟不明朗，但對商學院畢業生就業和薪酬影響有限。

香港城市大學商學院副院長黃敏剛認為，整體經濟不明朗，但對商學院畢業生影響有限。（陳家怡攝）

城市大學商學院成立3,000萬元基金支援畢業生就業，其中就業配對計劃（Career Launched Scheme）和企業合作，商學院資助成功受聘的城大應屆畢業生最多三成薪酬，企業支付其餘七成薪酬，每名畢業生獲資助金額上限為6,000元，為期三個月，藉此鼓勵企業聘用應屆畢業生。

為了協助應屆畢業生就業，商學院亦為他們提供一對一就業輔導，以及網上求職配對平台，計劃至少維持一年。香港城市大學商學院副院長黃敏剛表示，相比起經濟資助，以上計劃都為畢業生提供心理支援。即使企業有心儀的畢業生來應徵，或會因為經濟狀況而猶疑是否聘用，計劃鼓勵企業聘用應屆畢業生。

城市大學商學院資訊系統學系助理教授梁仲文表示，計算金融及金融科技是未來大趨勢。（陳家怡攝）

香港城市大學商學院副院長黃敏剛認為，整體經濟不明朗，但對商學院畢業生影響有限。他指出應屆畢業生薪酬減兩至三成是普遍現象，但他預料本年商學院畢業生有薪酬跌幅或有5至10%，而成功求職或升學的商學院畢業生會由98%輕微回落至90%。

他指出，往年同期的商學院六個部門各有兩至三名畢業生獲企業聘取作見習管理人員，今年比往年少於一半畢業生獲聘取。他認為見習管理人員計劃只是放慢進度，他仍保持樂觀態度，畢業生只要把握時間裝備和增值自己，在市場上就會有競爭力。

香港城市大學商學院資訊系統學系助理教授梁仲文表示，計算金融及金融科技是未來大趨勢，受惠於虛擬銀行等新興行業，相關人才需求增加，他預計這兩科的應屆畢業生就業不會大受影響。

城市大學商學院成立3,000萬元基金支援學生就業，資助受聘應屆畢業生最多三成薪酬。（陳家怡攝）

大學收生面試陸續進行，城大商學院使用網上會議軟件面試，也有請同學繳交自我介紹的影片。黃敏剛表示，網上面試模式和效果以往沒有太大分別，都能讓學生小組討論。他提醒學生不要輕視網上面試，學生需要事前準備，確保網絡穩定和環境安靜，以最佳表現面試。