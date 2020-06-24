皇崗口岸大樓重建或推「一地兩檢」　料2022年落成　港府未有公布

撰文：張嘉敏
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內地計劃於皇崗口岸推行「一地兩檢」，深圳市口岸辦日前公布皇崗口岸新旅檢大樓設計，指大樓為「一地兩檢」的純旅檢口岸。當中將預留港鐵北環線的接入口，及有4萬平方米的香港旅檢大廳，而兩地口岸僅相距180米，新大樓預計於2022年落成。
目前旅客用深圳一方的皇崗口岸，需經接駁巴士進入香港的落馬洲口岸，港府仍未公布未來會否在皇崗「一地兩檢」的安排。
根據深圳市口岸辦公布的資料，皇崗口岸未來將取消貨檢功能，舊口岸大樓將在8月底完成拆卸。
新大樓將共有7層，分別於地上4層及地下3層，建築面積超過40萬平方米。當中最高的2層分別為香港旅檢大廳及深圳旅檢大廳，並預留位置連接港鐵北環線。大樓預計在2022年落成，預計通關流量為每日20萬人次、高峰期為每日30萬人次；車輛則為每日2萬架次、高峰期每日3萬架次。
旅客經皇崗口岸過境，需乘搭接駁巴士，進入香港的落馬洲口岸。（中新社）
深圳當局表示，皇崗口岸旅檢大樓即將拆卸重建，臨時大樓昨日正式啟用。過境巴士業界指，疫情過後若口岸重開，旅客要用臨時大樓過關。
皇崗口岸。（資料圖片 / 梁鵬威攝）
旅客現時需要先經落馬洲口岸過關，再經由皇崗口岸入境深圳，而就一地兩檢安排，港府仍未有公布。過往曾指內地擬於皇崗口岸推行「兩地一檢」，即取消港深口岸之間的緩衝區，將兩地的兩套個人資料合併在同一地點檢查。運房局局長陳帆去年曾指港府仍需考慮香港法制及實際操作安排，會適時公佈。