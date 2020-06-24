皇崗口岸大樓重建或推「一地兩檢」　料2022年落成　港府未有公布

內地計劃於皇崗口岸推行「一地兩檢」，深圳市口岸辦日前公布皇崗口岸新旅檢大樓設計，指大樓為「一地兩檢」的純旅檢口岸。當中將預留港鐵北環線的接入口，及有4萬平方米的香港旅檢大廳，而兩地口岸僅相距180米，新大樓預計於2022年落成。

目前旅客用深圳一方的皇崗口岸，需經接駁巴士進入香港的落馬洲口岸，港府仍未公布未來會否在皇崗「一地兩檢」的安排。