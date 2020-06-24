議員質疑停課SEN生缺支授　教育局：與校保持溝通　製短片供支援

新冠肺炎疫情下，中小學停課約四個月，有特殊教育需要 （SEN）兒童期間未能得到所需支授及恆常訓練。教育局局長楊潤雄今日以書面回覆立法會議員質詢時表示，在停課間部分學生可能會感到困擾，但一直與學校SEN統籌主任保持溝通，繼續提供「因時制宜」的支援方案，局方亦製作了一系列心理教育短片等支援SEN生。

教育局局長楊潤雄今日以書面回覆立法會議員質詢時表示，在停課間部分學生可能會感到困擾，但一直與學校SEN統籌主任保持溝通，繼續提供「因時制宜」的支援方案。 （資料圖片）

公民黨立法會議員郭榮鏗向教育局局長楊潤雄提出書面質詢，指有SEN兒童的家長表示，其子女在停課期間沒有得到所需支援及恆常訓練，以及對復課表現焦慮，要求局方交代政府在期間所提供支援服務及數字。

楊潤雄以回覆指，局方未有特別就上述事宜要求校方供相關數字，以免增加學校的工作和壓力。他指，在停課期間，部分學生包括SEN生可能會感到困擾，局方一直與學校的SEN統籌主任保持溝通，就停課及支援SEN學生，檢視及調整支援策略及內容，繼續提供因時制宜的支援方。楊指，教育局製作了支援SEN學生的教學資源，分別為支援有自閉症的學生適應停課及復課安排之抗疫小錦囊、支援注意力不足或過度活躍症學生的家長錦囊等；又製作一系列心理教育短片，向教師及家長講解如何協助學生及子女處理情緒和精神壓力，並上載至官方Youtube頻道。

至於到校學前康復服務方面，楊指，根據社署資料，雖然服務機構在停課期間暫停提供到校服務，但一直透過不同形式的個別訓練服務，例如採取適當社交距離措施的中心訓練、電子學習、家居訓練等，為有需要 6 的兒童及家長繼續提供支援。因應幼稚園高班於6 月15 日復課，服務機構已恢復為服務使用者提供到校訓練服務。