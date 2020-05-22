【SEN】孖女同有讀寫障礙　媽媽由自責到釋懷：要放棄某些期望

Debby的一對孖生女兒從小在學習上也追不上進度，她曾以為女兒們是「細女」（8月後出生），不足歲讀書而令她們的進度墮後。「但當教極都唔識，我就開始懷疑係我唔識教、我教唔好。」她自責得躲在房間哭。終於在女兒們二年級下學期時確診了讀寫障礙，她反而釋懷了：「立即將所謂嘅進度、標準喺佢哋身上拎開，因為根本唔適用。」 攝影：龔嘉盛

Debby育有3名子女，大仔成績優良，惟孖女同有讀寫障礙。

任職社工的Debby育有大兒子和一對小女兒，孖生女兒Hannah和Naomi在12月尾出生，從幼稚園開始，在認字、寫字等的學習進度都較落後。她一直以為「細女」未足歲讀書，又是全班最細的學生。直到升上小學，老師透露在分班試上看到孖女的學術水平達不到K3，成績雖然不至包尾，惟功課不懂做，默書也從不合格。「考試成績好係因為用咗足足一個月去溫。」Debby說。

「當時連Ball都串唔到，我畫個波，話2個L係個波彈咗2次，佢哋都記唔到。」這些方法，她教兒子的時候尚算得心應手，可是面對女兒們，任何方法亦像是對牛彈琴，換來的只有她們一片茫然的臉孔。「我真係會忟，成日入房喊，諗自己係咪唔識教，點解會教極都唔識。」直到小二下學期，孖女接受評估後發現同有讀寫障礙。「我反而釋懷咗，原來係現行所謂嘅進度、標準喺佢哋身上係唔適用。」她說。

收起眼淚，也不代表前路不再崎嶇。孖女在三年級的成績並不理想，需要重讀一年。Debby坦言花了很大力氣，半逼半哄之下才讓女兒們接受重讀。不過，因為發現了孖女的「出事位」是讀寫障礙，也令Debby重新調整了她們的學習計劃，而她亦明白了「SEN小朋友唔係學唔到，只係需要更多時間同方法」。

學習技巧：搵方法、拆細學

孖女喜歡畫畫，她就試着用「說文解字」的方式，把中文字都化為象形文字，又把部首分拆來解釋，雙管齊下地讓她們慢慢把中文字印在腦海中。而她們又會用討論和寫故事書的形式，孖女自行發揮想像、畫上插圖，來訓練寫作能力。一番努力之下，中文科在寫作和表達方面的成績不俗。

而英文科則學用拼音，擺脫傳統的死記硬背方法。她們掌握了拼音的法則，串字也能掌握到大概。

部分期望要放棄：理解、數感

Debby指，孖女的數感和理解能力都較弱，閱讀時會跳字和跳行，也難以理解文章的內容。「基本上都已放棄呢方面，每天我只可以抽出20分鐘時間為佢哋溫習，實在好難兼顧全部方面，有啲處理唔到就惟有放低。」她說。

她認為，每個小朋友的學習進度也不一樣，尤其不能要求SEN小朋友在三年級就有三年級的水平，鼓勵同路人家長多和學校溝通，「唔好逼死小朋友」。

目光要放遠 電腦是將來的好媒介

Debby正在為孖女物色合適的中學，不以學術為主導，讓她們能享受校園生活。她提醒家長可嘗試把目光放得更長遠，「將來電腦係一個好媒介，可以幫手做好多事，到時SEN帶嚟嘅影響未必咁大」。

SEN小朋友在學術上無可否認能力較弱，家長不妨花時間發展他們的強項，增強他們的自信心，才慢慢把學習的信心轉移在弱項之上。Debby曾把自身的經驗和教學的方法在救助兒童會的「童心抗疫家長學堂」之中和同路人分享，期望幫助到更多家長放鬆面對SEN孩子。香港救助兒童會希望藉著該計劃，家長可安坐家中掌握更多正面的育兒技巧，了解兒女的需要，以及排解壓力。