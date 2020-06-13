專為SEN家庭留影　孩子「難搞」需隨機應變｜失敗媽媽

雖然我家兩個孩子都算是天使寶寶，但過去因寄養服務而有機會和不少特殊教育需要（SEN）小孩近距離生活，這些都在不斷提醒著我，教養和育兒路上的學習從來都學不完。和SEN小孩的相處，不只是有愛心有耐性就夠，需要的溝通技巧和同理心的確大有學問，這不是因為他們「難搞」，而是社會對他們的認知教育不足而已。 （圖片由失敗媽媽提供）

失敗媽媽今次也有參與義攝體驗。

今次很想分享一個工作認真的孩子拍攝團隊Wow Kids，他們的攝影服務很特別，特意為SEN的孩子去設計，更不時為有需要的家庭義影。SEN孩子難拍嗎？難拍得很。因此，他們選擇隨機應變，他們沒有固定的主題、風格、流程，每次都因應孩子的性格、人數、家庭互動的感覺去和不同的場地合作，想為孩子和他們家人設計獨一無二的照片。

「和SEN小朋友拍攝準備功夫絕對較多。」

「智障小朋友，要非常注重安全，因為他們會不斷奔跑，有機會整傷自己。

肢體傷殘，就要注意拍攝時的方便程度。￼￼

自閉症兒童，我們需要給予適當空間、距離。

開始前要多一小時熱身，令他們投入，不要隨隨便便開始，如果有適當技能配合就最好。」Alan和Jack說。

4個小孩有2個SEN，想想也難搞。

全職爸爸陳生表示，一直很想為一家拍攝家庭照，但不容易呀，四個年幼的孩子，還要有其中兩個是SEN的。自己拍，總是無法拍到正正常常一家人的好看照片做紀念。平日照顧孩子對於他來說，真是累到不行，每天日常生活就是混亂。可是，別人即使未必看得見和理解，但對他來說，無論多混亂，只要能陪伴著自己孩子去成長，他已感到幸福。

+ 6 + 5 + 4

有時候，孩子更因為不受控影響別人時，給他帶來不少煩惱。但在這次Wow Kids的義影服務，他卻看到孩子和自己都能無拘無束地玩得笑得開懷，出來的一家人照片也難得地有滿滿的溫暖和歡樂！

一個有孩子的家的幸福程度，不是看家中是怎樣的孩子，而是怎樣看他們的大人呢。我看著願意嘗試把世界對SEN家庭偏見的眼鏡摘下的WowKids，心裡敬佩得很。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】