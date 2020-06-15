舞台技術員堵路區欲擲汽油彈　強調只想阻警方前進　認罪候判

原本只想當上燈光師的舞台技術員，聲稱因看到社會不公義而被迫發聲，於去年10月13日將軍澳的修例運動中，點著汽油彈並欲掟向警員在清理的路障，數名休班警在場目到及制止。技術員今（15日）在區域法院認企圖縱火等罪。被告在求情信強調，當日只想擲向路障，以阻警方前進，無意危害他人生命，他在還柙的日子已反省，明白暴力不能解決問題，只會增加雙方的矛盾及衝突，又稱其母近日因病去逝，他在母親重病時未能照顧亦感自責。法官將案押後至本月24日判刑。

被告姚少康（23歲）被控一項管有攻擊性武器，及一項有意圖而企圖縱火罪，指他於去年‪10月13日在將軍澳唐明街公園外管有兩枝汽油彈，以及企圖縱火。

當日有人在將軍澳堵路

案情指，有數百名示威者於去年10月13日在將軍澳聚集，並在一帶的馬路上設路障及縱火。當日約6時15分，有40至50名示威者在唐俊街與唐明街堵路，警方因而到場執勤。

去年10月13日將軍澳區有人設路障。(資料圖片)

點燃汽油彈只欲擲向路障

4名休班警稍後時間在現場，看到被告面向正在清理路隌的警員，他一手拿著載有透明液體及塞上布條的汽油彈，另一隻手拿著火機，並嘗試點著該汽油彈，休班警即上前制止。警員後來在被告身上搜出另一枝汽油彈。

被告在警誡下指，他當時打算點燃汽油彈及掟向路障，以阻警方前進，他亦承認戴黑色帽及頭套是為隱藏身份。

強調只想阻警方前進

辯方求情指，被告欲掟汽油彈只為阻警方前進，他沒意圖危害他人生命，當時他只屬罔顧他人生命是否會受到危害而作出涉案行為。再者事發時仍未日落，案發地點屬一個開放環境，即使被告成功掟出汽油彈，所引起的火勢也應能被留意到及撲滅。

已明白暴力只會增加矛盾

辯方亦讀出被告親撰的求情信，被告在求情信指他在示威發生前，只一心一意工作，以成為知名燈光師為目標，原本欲繼續升學，但父親工傷，母親患病，他一直想報答父母的養育之恩，惟反修例運動後，他看到社會不公、公義無法彰顯而被迫發聲。他指在被羈押期間，反省了自己的行為，明白暴力不能解決問題，反而增加了雙方的矛盾及衝突，冀法庭可輕判，令他可早日回饋社會。

未能照顧母親感自責

被告早前稱願意認罪後即被還押，不久後他曾到高院申請保釋，希望能探望病重的母親，早前他亦要求更改保釋條件，以出席母親的葬禮。被告在求情信亦提其此事，指他患肺癌的母親在他獲保釋後6日離世，他對未有照顧到母親，亦沒有在母親病情惡化時照顧到她，感到後悔及自責。

案件編號：DCCC57/2020