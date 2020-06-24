校牧藉課外活動非禮校內男生　報告指非同性戀或孌童癖　囚15月

心理專家認為非同性戀的一名年輕校牧，在中學工作期間，透過課外活動認識一名15歲男生，並成為對方的教父，惟他邀對方到長洲進行兩日三夜宿營時，卻趁機侵犯對方，後來更威脅公開對方裸照。助理校牧今（24日）在區域法院就向16歲以下的兒童作出猥褻行為、非禮、刑事恐嚇共3罪，報告指他非同性戀者，亦無孌童傾向，但法官認為被告受過教育，理應可控制其行為，故判他入獄15個月。

現年29歲被告，案發時為一所中學的助理校牧，他被控於2017年8月8日至9日在長洲兩度非禮X，以及在2018年11月1日至2019年2月7日恐嚇X，即威脅會使他名譽受損。

29歲被告，案發時是事主所讀學校的助理校牧，後來亦成為事主的教父，他在區域法院承認非禮等罪。(資料圖片)

事主人際關係變謹慎

被告的心理報告顯示他沒心理問題，他非同性戀，也沒孌童傾向；事主的創傷報告則顯示，他事後對人際關係變得謹慎及保守，其影響屬中度至嚴重。

被告與事主相距11年

法官指，侵害兒童屬嚴重行為，事件涉及違反誠信，被告既為接受過教育的成人，又屬事主的「教父」，獲事主家人信任，理應可制止自己的行為。法官考慮到被告與事主的年齡差距為11歲、事主仍要些時間才可完全康復等因素。

長洲宿營地點只有一床

案情指，被告在事主X的學校擔任助理校牧，被告與X透過課外活動認識對方，後來被告更成為X的「教父」。被告及後邀請X及其兩名同校同學到長洲宿營，涉案房間內只有一張床。

兩人曾一同在浴室自瀆

在2017年8月8日，即宿營首天，二人晚上同床共眠時，被告突然從後攬著X，又伸手進其褲內摸他下體及幫他手淫，後來亦應被告要求幫他手淫。翌日早上，被告又再在房內伸手進X褲內摸他下體，二人及後一起進浴室自瀆至射精。

裸照作威脅 男生報警

被告約1年後辭職，並透過WhatsApp威脅要公開與X的關係，以及會將X的裸照上傳到社交媒體，並會稱X打算約男性出來發生性關係。X感到害怕並將事件告知父親，事件報警處理。

案件編號：DCCC7/2020