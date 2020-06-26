旅發局主席彭耀佳：日本部份縣市難開放　冀9月與泰國推旅遊氣泡

面對疫症在全球爆發，港人被迫放棄最愛的外遊安排。近日泰國當局有意重推旅遊項目，首批洽談互通的地方當中包括香港，以「旅遊氣泡」形式互相豁免入境隔脽檢疫。旅發局主席彭耀佳接受訪問時指出，期望9月本港重推國際性活動前能夠達成協議，但坦言由於疫情「唔太聽話」、非常反覆，與沙士有很大分別，能否順利推行仍有不少未知之數。 此外，外界曾表示日本部份省縣有意分階段予外地人旅遊，但彭耀佳坦言不能成事，「當地縣市無封鎖，你無可能知道會唔會有其他縣市人接觸過，所以無可能做到。」換言之，港人的「第二個家鄉」仍難以讓港人拜訪。

二月初起，因新冠肺炎肆虐下，本港旅遊業重挫。（資料圖片/張浩維攝）

對於旅遊氣泡的洽談情況，彭表示，現時港府不同部門仍為「健康碼」與包括澳門、珠海及廣東省等地洽談，部份有關於旅遊方面情況亦會與旅發局方面商討，未有最終定案。對於「旅遊氣泡」這個新嘗試，彭耀佳間接承認是自己的構思，坦言為了保障兩地居民的健康及安全旅遊而設，「你去人哋嗰度，人哋怕旅客本身已受感染；同樣地，人哋嚟到香港，你會唔會擔心其實佢帶有疫症？將心比已，兩地無事可互通，以及得到健康證明係合理。」

港人短期內再見歐美旅客

他又形容，「健康碼」與旅遊氣泡是互相補助的作用，保障兩地旅客「安全去、安全回家」，「最少喺呢段時間要維持，好似好多年前我哋去旅行要帶『針卡』同一道理。」他未有預測到旅遊業要花多久才能復蘇，但明言歐美等地旅客到港日子遙遙無期，「相信大家都明白，剛剛可以出返去玩，一定去近嘅地方，有咩事返屋企都快啲嘛！尤其有小朋友一齊嚟嘅家長，會好小心，短線遊有信心啲！」

彭耀佳說，「一定有負面影響，好日子又係咁過，唔好嘅日子都要咁過，無法按制到，所以只要努力去做就好，世上無難事。」（盧翊銘攝）

全港18歲或以上市民，最快於下月可領取一萬元現金，旅發局將推出「旅遊‧就在香港」免費旅行團鼓勵市民於本地消費，旅發局初步構思，只要市民消費指定金額，便可以免費換取一個參加本地旅行團的名額，當中有不同主題行程，讓市民自行挑選參與，有關旅遊產品的金額為旅發局支付，詳情預計於7月中公布，8月正式推出。彭表示，由於旅遊業從業員多月來的就業情況不佳，推出有關產品為他們「先行熱身」，為將來旅客重臨「鋪路」。

他又分享說，自己獲發一萬元後，會把部份款項捐出，再到不同本港食店品嚐美食及為太太購物小禮物，「當然要留港花盡啦，呢個時間，香港人要幫香港人！」同樣地，本港的旅客數字，至二月開始已下降至「接近零」，除疫情影響外，不少人聯想到港版「國安法」將很大機會短期內推出，外地旅客來港的意慾及信心下降，但彭並不認同法案對外的影響，「每年都有好多港人去內地旅行，行萬里長城、去故宮，點會有影響？」

旅發局主席彭耀佳坦言，日本開放部份縣市旅遊並不可行。（盧翊銘攝）

+ 8 + 7 + 6

彭接任後，正值本港發生社會運動、史無前例的疫情之時，問到他會否感到「唔好彩」，他說，「一定有負面影響，好日子又係咁過，唔好嘅日子都要咁過，無法按制到，所以只要努力去做就好，世上無難事。」坦言工作上最困難的，是重推大型活動後遇到突如其來的事，「樣樣都要預早預訂，但之後又有特殊情況，真係好難預計。」

由於今年的市道較近幾年差得多，預計畢業生就業有一定難度，旅發局於今個暑假共聘用了14名實習生，稍後亦計劃開設更多長期職位，聘請新畢業或剛出社會工作的年輕人，希望提供更多工作機會予年輕人外，亦為旅遊業吸納新血。