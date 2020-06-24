新冠肺炎｜梁子超：輸入個案多　外傭應獨立隔離　防病毒入僱主家

本港近日新增多宗新冠肺炎輸入個案，多數來自巴基斯坦、菲律賓等地。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日在港台節目《千禧年代》中表示，輸入個案增加主要是因為南亞疫情惡化得很快，指新加坡早、加拿大早前都曾出現外傭群體爆發現象。 現時外傭回港需要入住僱主家中強制檢疫，梁子超呼籲政府檢討政策，讓外傭入住隔離營，以免隱形病患透過僱主將病毒帶入社區。他預料返港人士的感染率仍然會高企，但回流潮減退後，相信幾個星期後輸入個案會減少。

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梁子超指，香港近來輸入個案增加是應為南亞的疫情惡化得很快，加上部份國家因經濟問題，要解封城市，取消限聚措施。他預料返港人士的感染率仍然會高企，但回流潮減退後，相信幾個星期後輸入個案會減少。

防重蹈新加坡外勞宿舍爆發覆轍

梁子超指，香港目前千餘宗個案有約八成都是輸入或同輸入個案相關，指現時的政策若不收緊將會面臨很大風險，病毒隨時在社區滲透。

早前新加坡、加拿大都曾出現過外傭群體感染的現象，他指，香港大約有40萬外籍勞工，分散在不同家庭，如果不能阻截輸入個案，導致外傭群組爆發，本港社區爆發風險較大。他呼籲政府需要檢討隔離設施是否足夠，或可再覓新屋邨、酒店，讓抵港的傭工可以分開隔離。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

祿泉樓死者屬長期病患長者 全球確診數字仍會上升

另外，昨日再有祿泉樓群組個案的患者死亡，梁子超說，死者屬長期病患長者，相信是與患者年長，以及有長期病患有關，指這類病人的死亡率一般都是較高。他說，本港60歲以上的確診者大約有15%，與其他國家地區有很大分別，亦無出現院舍爆發，都是死亡個案較少的原因之一。

不過他強調，本港要控制好院舍及醫院，避免出現爆發，否則死亡人數或會急升。至於全球疫情，他則表示現在疫情在南美、南亞、非洲爆發，當中不少是人口大國，數字相信還會進一步上升，另外亦要預防冬季爆發的風險。