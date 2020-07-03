共享單車｜三年後剩一公司「生存」　業界批政府充公單車礙發展

共享單車自2017年進軍香港，逾1年時間由一間營辦商迅速擴展至七間，最高峰時期於2018年本港有逾2.6萬輛共享單車。然而，運輸署日前向立法會提交的最新文件顯示，截至今年3月共享單車數量大減八成至5200輛，僅剩3間營辦商包括Hobabike、LocoBike及Ofo仍在運作。 不過，據業界指出，現時本港實際仍營運的共享單車公司，僅剩LocoBike，Hobabike表明去年已不接受新用戶加入，待所有用戶將帳戶的餘額用畢並退回按金後，便會正式退出市場，有消息亦指Ofo已退出香港市場，多名用戶亦反映其應用程式已不能租車。 有業界接受《香港01》訪問表示，自助單車租賃市場經營困難，源於政府大力打擊單車違泊問題並將車輛直接充公，且至今仍無機制及途徑讓營辦商取回被充公單車致損失慘重。

本港最高峰時期有逾2.6萬輛共享單車，至今年3月車輛數目大跌八成僅剩約5,200輛。（資料圖片）

本港的共享單車數量3年間迅速下跌，政府向立法會提交文件提及2017年時，原有七間營辦商，惟跌至現今僅剩三間營辦商包括Hobabike、LocoBike及Ofo。然而，去年網上流傳Ofo、Hobabike疑倒閉，大批用戶反映未能使用手機應用程式解鎖單車使用，多次嘗試聯絡客戶服務部要求退回按金卻無門。

Hobabike：將正式退出市場

《香港01》就事件分別聯絡上述3間營辦商了解其發展情況，Hobabike創辦人宋賢邦以電話形式接受訪問，稱其公司在本港市面僅剩350輛單車，且去年7月起停止接受新用戶加入，當現存用戶用畢帳戶餘額便可要求退回按金，意味當所有現存用戶退回按金後，Hobabike便會退出市場。

去年Hobabike疑倒閉，《香港01》以電話形式訪問其公司創辦人宋賢邦，他指去年起已停止新用戶加入。（資料圖片）

宋賢邦續指，Hobabike於2017年6月創立，同年底逐步增加車輛予公眾使用，最高峰時期加至3800輛，投資金額逾900多萬。惟因政府大規模充公共享單車，加上聘請巡邏隊成本甚高，一晚整理100輛單車經已花費8,000元，他形容管理十分吃力：「政府係每日都會充公，太大力度打擊，根本執（車）都執唔切，加上市民周圍泊車，有部分用戶甚至泊過3架車，每個位置都被人充公曬！」

只罰營運商而非違泊者 礙共享單車發展

宋賢邦概嘆，至今旗下累計有3,000多輛單車被充公，又指當局無設立相關機制協助營辦商取回被充公單車，斥運輸署根本無推動共享單車市場發展。他又指出，政府倘不針對違例泊單車的人，僅充公營辦商的單車，共享單車不會在港長遠發展。

+ 6 + 5 + 4

宋賢邦坦言，無想過香港市民違泊單車問題嚴重，不禁形容：「真係好失望！諗都無諗過會咁！」有用戶去年起不斷反映未能退回按金或被暫停帳戶，他解釋該批用戶違例泊車，故暫停該等帳戶，且登記條款亦有詳細例明，交還單車須泊指定位置，故未有遵從指引者會暫停帳戶，並會向其追討2000元賠償。

LocoBike自設巡邏隊「執車」

另一營辦商LocoBike創辦人程俊豪則指，17年10月成立至今，共有1,000多輛單車被損壞及被「私有化」，損失逾100萬。他承認，單車維修成本最為吃力、佔公司五成盈利，加上政府大力打擊違泊，為免旗下單車被充公，特設約20人的巡邏隊，每人每日負責一區，將違泊的單車放回指定位置以減輕損失。

LocoBike創辦人程俊豪表示，單車維修成本最為吃力、佔五成盈利。（盧翊銘攝）

共享單車｜LocoBike在港逾3年 設巡邏隊殺出血路 去年賺7位數

他認為，倘政府希望共享單車在港落地生根，公民教育甚為重要，因不時出現共享單車被私有化及破壞問題，他舉例指，「元朗問題最為嚴重，擺300至400部單車喺區內，一個星期已被人偷曬！」而去年LocoBike亦開始大力打擊偷車情況，至今已促成10宗個案被起訴。

運輸署早前亦在立法會文件提及，於2018年及2019年採取約780次清理行動，合共移走約2.9萬輛單車，當中無樁式自助租賃單車佔6,600輛。

至於ofo小黃車是否仍然營運，有多名用戶向記者反映，於2019年起已不能解鎖單車，曾嘗試重新登出及登入應用程式亦無法解決問題，且箇中的餘額及按金亦無法退回。《香港01》經查冊發現，其董事為陳正江，登記地址為中國甘肅城關鎮，而「OFO International Limited」的註冊地址則是海外註冊公司，未有提供聯絡方法。

有Ofo用戶向記者反映，於2019年起已不能解鎖單車，且箇中的餘額及按金亦無法退回。（資料圖片）

《香港01》就事件向運輸署查詢，獲回覆稱就擺放在公共道路上造成阻礙的違泊單車，該署及警方會引用《簡易程序治罪條例》採取清理行動移走違泊單車。完成行動後，相關部門會在有關地點張貼告示通知車主違泊單車已被撿走。

署方又指，單車車主可依照告示上的資料聯絡運輸署認領被撿走的單車。同時，非法停泊單車的人士有機會被檢控，經法庭定罪後被判處罰款或監禁，也可能被徵收清理行動的費用。倘單車於指定限期內無人作出認領，則會要求警務處按既定程序向法庭申請充公該等違泊單車。