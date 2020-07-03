共享單車｜LocoBike在港逾3年　設巡邏隊殺出血路　去年賺7位數

共享單車2017年起引入香港至今逾3年，有業界反映市民未妥善遵守泊車規例，加上政府大力打擊單車違泊問題，令維修成本高昂致經營困難。 然而，市面上擁有最多共享單車的營辦商、LocoBike創辦人程俊豪接受《香港01》訪問，坦承共享單車初期引入香港，多間營辦商為霸佔市場佔有率不惜大量投放單車，造成市面過度混亂、違泊問題叢生，卻未有投放資源管理單車或設立巡邏隊伍，終被政府大量充公單車招致嚴重虧蝕。他透露自己設立約20人的巡邏小隊，每日到各區將單車泊回指定位置，成功改善充公情況，去年盈利更達500萬元，並對未來業務發展感樂觀，「希望今年下半年盈利達八位數！」

LocoBike於2017年10月正式推出，最初由4人團隊、200輛共享單車開始，默默經營至去年底已擴展至約30人的團隊，在港投放逾7,000輛單車。（盧翊銘攝）

LocoBike於2017年10月正式推出，最初由4人團隊、200輛共享單車開始，默默經營至去年底已擴展至約30人的團隊，並在市場投放逾7,000輛單車，仍能運作的有約4,000至5,000輛。立法會文件顯示，現時市場約有5,200輛單車可供租賃，換言之LocoBike已成本港市場的「大戶」。

初期投放太多單車 市面混亂

對於過往本港共享單車的市場競爭極為激烈，最高峰時期共有7間營辦商，各家以不同賣點及低價租車作招徠，為何LocoBike至今仍能屹立不倒？創辦人程俊豪表示，LocoBike一直小心謹慎在市場投放車輛，亦會根據用戶人數、租車流量作出調節。他續指，共享單車初期引入香港，多間營辦商為霸佔市場佔有率不惜大量投放單車，造成市面過度混亂、違泊問題叢生，卻未有投放資源管理單車或設立巡邏隊伍，終被政府大量充公單車招致嚴重虧蝕。

共享單車｜三年後剩一公司「生存」 業界批政府充公單車礙發展

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另一方面，程俊豪亦認為有少數營辦商，根本無心在共享單車市場發展，僅希望透過此盤生意吸引投資者從而獲得金錢資助，故未有積極改善用戶違泊問題。程俊豪坦言，公司亦曾面對單車被損壞、私有化等問題，當中有約1,000多輛單車被毀，部分單車被發現停泊在鄉村、偏遠地區，甚至有市民以自家鎖扣私有化車輛情況，透過設立約20人的巡邏小隊，每日到各區將單車泊至指定位置，充公情況終改善。

盜竊屢見不鮮 共享單車被「私有化」

共享單車在港發展逾3年，營辦商連同單車數目大幅下降，程俊豪認為本港市民對共享單車仍有一定需求，特別在新界及新市鎮等地區居住或工作的人。程指出，「最重要係教育市民點對待共享單車，同埋唔可以私有化呢啲單車 ！」他解釋政府打擊違泊單車，設立巡邏隊後可有效減輕損失，但盜取單車屢見不鮮則要投放資源「不停捉呢啲賊！」

Hobabike現存300多輛共享單車，當現有用戶用畢帳戶餘額，並申請退回相關按金後，其公司便會陸續退出市場。（資料圖片）

面對疫情，程俊豪表示最初市民留家抗疫，生意的確有輕微受影響，惟情況很快改善。同時，近年LocoBike漸趨多元發展，除以經營共享單車為主軸收入，亦在其手機應用程式加設不同功能，包括提供水果預訂、召喚的士服務等。程俊豪指，長遠而言希望LocoBike的平台能夠多棲發展，為用戶能夠吃喝玩樂的體驗。

他又指，對於今年下半年生意持樂觀態度，希望能賺取八位數字，且參考過往其他營辦商失敗例子，透露公司成立逾1年已陸續開始向用戶退回按金，以免發生現金流轉問題。

Hobabike：積極考慮引入共享電動滑板車

另一營辦商Hobabike現存300多輛共享單車，當現有用戶用畢帳戶餘額，並申請退回相關按金後，其公司便會陸續退出市場。Hobabike創辦人宋賢邦表示，屆時會將300多輛單車捐贈予有需要的機構或團體。宋續指，經營Hobabike雖然損失慘重離場，但得悉政府正研究立法規管電動滑板車，將密切留意情況，並考慮在港引入共享電動滑板車。他解釋，電動滑板車體積較單車小，租戶可放置在家中，違泊問題應會較易解決。