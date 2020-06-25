本月7宗菲律賓輸入個案　未來數周1.2萬菲傭抵港　同鄉籲勿急來港

本港新冠肺炎疫情反覆，從6月起共有七名患者為菲律賓輸入個案，當中一名從確診者於今日（25日）離世。菲律賓駐香港總理事拉里．特哈達早前表示，未來數星期將有1.2萬名菲傭前往香港工作。 記者到菲律賓外傭聚集的中環，發現相比過往人山人海的情況，人數顯著減少，但不少外傭未有戴上口罩，在街上席地而坐進食及載歌載舞。有外傭解釋天氣炎熱而不戴口罩，亦有外傭指不擔心會受感染，因菲律賓抵港須隔離14天。

▼端午節中環外傭聚集情況▼

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本港由6月1日至今日，共有七名確診患者曾到菲律賓，其中五人為外傭，其中一名男子於前日（23日）抵港後入院，並於今日清晨離世。菲律賓駐香港總理事拉里．特哈達早前表示，未來數星期將有1.2萬名菲傭前往香港工作，其中7,000多人為新獲聘人士，抵港後須接受病毒檢測和隔離14天。

今日為端午節假期，記者到菲律賓外傭聚集的中環，發現相比過往人山人海的情況，人數顯著減少，但部分外傭未有戴上口罩，在街上席地而坐進食及載歌載舞。

菲傭寄防疫物資回鄉

在港工作14年的Marlita認為，菲律賓人應留在當地，不應來港影響其他人。雖然擔心家人的情況，但她為了大家的安全，預計明年假期才回鄉。她並透露，購買了不少口罩和防疫物資寄給家人。

而僅來港八個月的Rose滿意現時的生活，她預計今年聖誕節才可回鄉探望家人。她指，每次在假期外出，僱主均會提供兩個口罩給她，並即場示範以搓手液清潔雙手30秒。

因天氣炎熱不戴口罩

問到有菲律賓抵港的患者離世，來港17年的Arlene Romio希望疫情盡快結束，但她不擔心自己會受感染，認為菲律賓抵港須隔離14日相當安全。她又感謝菲律賓政府提供口罩給家人，因此並無寄物資回鄉。記者亦提到她身旁的朋友並無戴上口罩，她解釋天氣炎熱，並即時提醒朋友戴上口罩。