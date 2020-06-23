保就業計劃｜政府指即使人均補貼額高於9,000元　亦毋須交還差額

港府推出「保就業」計劃，以應對新型肺炎疫情對各行各業的打擊。政府今日（23日）表示，計劃並無規定僱主只能利用工資補貼資助每名僱員最多9,000元或一半的工資，若僱主將工資補貼全數用於員工薪酬，及並未於補貼期內裁員，則秘書處無須向有關僱主收回補貼款額。政府又稱，這可讓僱主保留現有員工，亦可為已放無薪假的僱員提供至少一半薪酬，甚至可按業務需要重新聘用或增聘人手，與「保就業」計劃的目標相符。

政府表示，在第一期「保就業」計劃下，申請補貼的僱主可按企業情況，自行選擇以去年12月至今年3月的任何一個月份為「指定月份」。工資補貼是以僱主於「指定月份」向每名僱員支付的實際工資的50%作為計算基礎，每位員工補貼工資上限為每月18,000元，最高補貼為每月9,000元。

有個別獲批工資補貼的僱主，若以其「承諾受薪僱員人數」計算，其僱員人均補貼額高於9,000元，外界關注「保就業」計劃秘書處會否收回「多出」的補貼。政府發言人澄清，「保就業」計劃並無規定僱主只能利用工資補貼資助每名僱員最多9,000元或一半的工資，因此，若僱主將工資補貼全數用於員工薪酬及並未於補貼期內裁員，則秘書處毋須向有關僱主收回補貼款額。

政府已推出第一期「保就業計劃」。（資料圖片）

如僱主未把6至8月補貼全數用於支付工資 政府將取回補貼金額

政府又稱，由於今年3月時的疫情較之前數個月嚴峻，不少受到影響的企業已減少人手，僱員人數和工資開支較去年12月至2020年2月時為低。「保就業」計劃設計的目的，就是讓僱主可因應業務情況，選擇人手較多及工資開支較高的月份作為「指定月份」，以領取更多工資補貼額。這不但可讓僱主保留現有員工，亦可為已放無薪假的僱員提供至少一半薪酬，甚至可按業務需要重新聘用或增聘人手，這與「保就業」計劃的目標相符。不過，就領取第一期補貼的僱主而言，在接受補貼的三個月期間（即今年6月至8月），若未有把領取的當月補貼全數用於支付僱員同一月份的工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。

另一方面，領取「保就業」計劃第一期工資補貼的僱主，須承諾在接受政府工資補貼期間不會裁員，即是須確保在今年6月至8月補貼期內任何一個月有支薪的僱員人數，不能少於今年年3月份的僱員總數，否則須向政府繳付罰款。