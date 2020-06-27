新冠肺炎｜坐「疫機」抵港10旅客免繳檢疫費用　料7月6日遣返杜拜

11名旅客於本月20日乘搭阿聯酋航空EK380由杜拜抵港，未能轉機返內地而滯留機場禁區，其中一人已返回杜拜，餘下10人未肯回去，由於同機26名巴基斯坦裔港人入境後確診新冠肺炎，衞生署得悉後強制他們入住檢疫中心。其中一名內地旅客向《香港01》表示，10人將檢疫至7月4日，稱他們不需要繳付檢疫費用；他們收到來自入境管理局和怡中航空公司的《拒予入境通知書》，將於7月6日遣返杜拜。 《香港01》已就事件詢問衞生署，暫未獲得回覆。

檢疫共7月4日屆滿 收《拒予入境通知書》

《香港01》與其中一名內地旅客聯絡。她表示，一行10人將檢疫至7月4日，即由6月21日起計的14日。然而，衞生署早前表示，署方於6月24日才知悉滯留事件，再安排十人入住檢疫中心。

旅客續稱，他們收到入境管理局和怡中航空公司，即本港地勤代理發來的《拒予入境通知書》，通知他們完成檢疫後，需於7月6日返回杜拜；政府部門人員向他們表示，不需要繳付檢疫費用。

一般而言，入境處根據第115章《入境條例》向拒絕入境者發出拒予入境通知書。

鯉魚門公園度假村檢疫中心。（Facebook專頁「添馬台」圖片）

11名旅客於本月20日乘搭阿聯酋航空EK380由杜拜抵港，欲經香港往內地，卻沒持登機證。他們之後一直滯留機場禁區，其中一人已返回杜拜，餘下10人堅持前往內地，衞生署本周三（24日）得悉後，翌日凌晨安排入住鯉魚門公園度假村檢疫。他們已接受病毒檢測，結果均對新冠肺炎呈陰性反應。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼