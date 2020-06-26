十人杜拜抵港滯留機場5日　梁子超：病毒或透過機場員工傳出社區

有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其後滯留機場5天，當中一人返回杜拜，餘下10人在衞生署安排下入住檢疫中心。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今天（26日）在電台節目指，該11人在機場留宿期間，會到不同食肆，有機會污染機場的環境，更可能傳染機場的其他旅客及職員，再透過這些員工把病毒帶入社區。不過，他認為如為所有機場員工做檢測，數量太龐大，亦可能有部分旅客已經離港，只能呼籲有病徵人士盡早做檢測。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

梁子超在港台節目《千禧年代》表示，病毒可以經飛沬傳播，亦有機會透過間接接觸受污染物品而傳播，該11名旅客在機場逗留五天之久，若他們發病，又在機場四處流連，有機會污染機場的環境，更可能傳染機場的其他旅客及職員，再透過這些員工把病毒帶入社區。

他形容機場管理局的處理手法「絕不理想」，「無理由唔盡早呈報，做檢疫安排，保障旅客、機組人員、商店、社區。」他認為機管局應遣返這批旅客，又或把他們送到旅行證件的發出地（即內地），斥機管局對轉機可能帶來的問題無應變方案，「如果無果斷執法（方案），就唔應該容許轉機。」

他認為，轉機應限制在一個短時間內，不應令旅客有機會在機場長時間自由走動，今次這批旅客更來自高疫情的地區，風險不低於已確診者，機管局無理由容許他們不依從指示。他認為當局應當機立斷，也應檢討日後若遇到同類事件，如何果斷執法，杜絕情況重複發生。

聽眾黃女士稱自己對事件感到「好恐懼」，批評港府及機管局軟弱，又質疑港府「怕咗」這批旅客，「檢疫中心好舒服，點解要畀咁舒服嘅地方佢哋住？」