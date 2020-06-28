【國歌法】教育局發升旗活動指引　林日豐：平常心看待

教育局18日向學校發通告，指明必須在舉辦慶祝特區成立日（7月1日）活動時升掛國旗區旗及唱國歌。津貼中學議會當然執委林日豐今日（28日）在商台節目《政好星期天》表示，過往學校在元旦、國慶日都有做相關活動，看不到執行上的太大困難，會用平常心看待教育局發出的升旗活動指引。

林日豐指，過往學校一直有向學生講解國歌、國旗、國徽，而在元旦、十一都有進行相關的升旗禮，若學校放假，會提早進行或派專門的職員處理，相信教育局的指引執行方面不會有困難，會以平常心對待。他說現時社會分歧大，學校是社會的縮影，學生對個別事件的看法亦可能有分歧，未必是針對國歌及國旗，而是涉及價值觀，有關情況學校未必可以全部處理，若有家長認為應該交由執法機關處理，學校都會尊重。

教育評議會主席何漢權在同一個節目指，進行國歌、國旗、國徽等教育時，需要讓學生明白，每個國家都有國歌，校方亦應深入淺出、按學生級別作教導，讓學生知道對國歌的尊重是必然。他指教育局發指引，或未來升國旗儀式做法有待加強，希望將來學校的相關儀式可以簡單而隆重。

香港輔導教師協會副主席何玉芬則表示，過去一年不少家庭內部都出現了理念分歧。教育局的指引中提到輔導工作，需要慎重處理，因為社會現況已大有不同，成為校方的擔憂。她指教育工作者並非執法者，若學生出問題，應以教育角度了解事件，令學生明白事理，在安全環境下成長。她認為教育工作者有時需要放低自己，與年輕人同行、彼此尊重及聆聽，希望國歌教育可以從教育出發，令學生理解。