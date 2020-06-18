國歌法｜教育局向中小學發指引　元旦、國慶及七一活動必須奏國歌

《國歌法》於6月4日於立法會三讀通過，6月12日刊憲生效。教育局今日（18日）向全港中小學發出通告，提供有關展示國旗和區旗及奏唱國歌的指引，以及課程資源和支援措施的最新資訊。 教育局通告表明，中小學必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）及國慶日（10月1日）的活動時升掛國旗和區旗及奏唱國歌。

6月4日《國歌法》於立法會三讀通過，6月12日刊憲生效。（資料圖片）

教育局發言人表示，《國歌條例》已於今年6月12日正式刊憲生效。根據條例，教育局局長須就將國歌納入中小學教育發出指示，教育局指《國歌條例》的精神是尊重國歌，任何人不可公開及故意侮辱國歌，或不當使用國歌。所有中小學須提供機會，讓學生學習歌唱國歌，並教導學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。

中小學必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）、國慶日（10月1日）的活動時升掛國旗和區旗及奏唱國歌。教育局亦強烈建議學校在重要的日子及特別場合，例如開學日、開放日和畢業禮等升掛國旗和區旗及奏唱國歌，並鼓勵學校定期展示國旗及區旗，以及奏唱國歌。

國歌國旗學習內容 新學年全面落實

教育局通告指，國旗、 國歌及區旗的學習內容一直蘊含於本地課程的不同科目，例如小學常識科、音樂科、中國歷史科及德育、公民及國民教育中。課程發展議會已通過《國歌的學與教：音樂科課程補充文件（小一至中三）》，提供本地課程的學校於2020/21學年起應全面落實相關文件，教導學生學習歌唱國歌和遵守奏唱國歌的禮儀。

《補充文件》內容指，在中、小學施行國歌的學與教，分為小一至小三、小四至小六及中一至中三合共三個學習階段，詳情如下：

第一學習階段（小一至小三） ●學生聆聽國歌，教師帶領學生 一起齊唱，使其熟習旋律和歌詞。 ●學習莊重地唱國歌，並認識國歌是國家 的象徵，培養尊重國歌的態度。 第二學習階段（小四至小六） ●學生按曲譜的表情記號歌唱國歌，教師協助學生提升歌唱技巧，並以莊重的態度和舉止歌唱國歌。 ●認識曲詞作者，了解歌曲的創作背景。 第三學習階段（中一至中三） ●賞析國歌的音樂特徵，討論歌詞與音樂的關係，鞏固歌唱技巧，體會國歌的精神。 ●通過多元化的學習策略，如聆聽、討論和資料搜集，讓學生從音樂的不同角度探討國歌的相關課題。

對比2010年有關「展示國旗及區旗」的教育局通告，當年通告內容只是使用「建議」字眼，建議學校在重要日子及特別場合升掛國旗及區旗，包括：元旦、香港特別行政區成立日、國慶日、學年開始首日、學校開放日、在校內舉行畢業禮當日，以及學校認為重要或適合升掛國旗及區旗的其他日子，例如周年陸運會、學校周年慶典等。

而今日發出的最新指引，教育局通告則使用「必須」字眼，要求中小學必須在舉辦慶祝元旦、香港特別行政區成立日及國慶日的活動時，升掛國旗和區旗及奏唱國歌；其餘日子則是「強烈建議」。