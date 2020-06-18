國歌法｜教育局：倘學生不尊重行為涉違法　校方未能處理可報警

教育局今（18日）向全港中小學發出通告，為學校奏唱國歌提供指引，要求學校有責任教育學生奏唱國歌應有的禮儀，並「增強學生的國家觀念，弘揚愛國精神。」局方指，如果個別學生有不尊重國歌的行為，「情況嚴重並涉及違法行為」，影響學校運作及他人，而校方未能處理，學校可考慮尋求警方協助。如有教師故意在學生面前侮辱國歌，局方亦建議學校在未能處理的情況下，考慮尋求警方協助，亦必須向教育局呈報。

局方指，學校有責任教育學生奏唱國歌應有的禮儀，如應當肅立和舉止莊重， 並「增強學生的國家觀念，弘揚愛國精神。」 （資料圖片）

根據教育局「在學校奏唱國歌常見問與答」文件，學校應以教育為目標，處理校內的學生行為問題 。局方指，學校有責任教育學生奏唱國歌應有的禮儀，如應當肅立和舉止莊重， 並「增強學生的國家觀念，弘揚愛國精神。」

如有學生的行為有偏差，局方建議，學校應按校本情況及一貫的訓育及輔導策略 ，以合情、合理和合法的方式，處理學生不尊重國歌的行為，包括了解違規學生行為不當的原因，並因應其解釋及具體情況，予以適當的輔導和跟進，讓學生改善；若情況嚴重並涉及違法行為，影響學校運作及他人，而校方未能處理，學校可考慮尋求警方協助。

中學校長會：能以訓輔方式處理

中學校長會主席鄧振強認為，過去一年教育界已累積豐富經驗，他相信能以校本的訓輔方式處理。

另外，如有教師故意在學生面前侮辱國歌，影響學校運作及他人，而校方未能處理，教育局建議，學校可考慮尋求警方協助。局方指，根據《學校行政手冊》，若有教師涉嫌干犯嚴重罪行或失德行為，學校必須向教育局呈報。局方會嚴肅並謹慎處理所有關教師專業失德及違法的個案，包括根據確立個案的嚴重程度，向有關教師採取行動，例如取消其教師註冊或向其發出譴責 、 警告或勸喻信函 。

如有學生的行為有偏差，局方建議，學校應按校本情況及一貫的訓育及輔導策略 ，以合情、合理和合法的方式，處理學生不尊重國歌的行為。（資料圖片）

如家長拒配合 學校可禮貌提示

至於有家長出席學校活動時，如未有配合升旗及奏唱國歌的儀式，例如沒有肅立唱國歌，教育局建議，學校如在儀式進行時，發現有家長沒有配合有關安排，「可禮貌地向個別家長作出提示」，日常應與家長保持良好的溝通，讓家長了解儀式的意義。至於若有家長向學校要求學校豁免子女在校內唱國歌，局方指，校方應向學校家長解釋，如無如無特殊理由應該參與。