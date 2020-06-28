新冠肺炎｜港人因疫情滯留世界各地　入境處半年接逾15,000宗求助

新型冠狀病毒肺炎自去年底率先湖北省武漢市爆發，其後疫症蔓延至全球，各國先後設出入境管制以控制疫情，致眾多港人滯留在世界各地無法返家。 入境事務處協助在外香港居民小組由1月至本月24日，接獲逾15,000宗海外港人的求助個案，高峰期一小時內接逾400宗求助，小組人員形容今次工作具挑戰性，因求助者來自世界各地不同時區，小組往往需通宵達旦工作，加上求助的規模亦是歷年之冠，處方增援逾500人員方能處理求助，港府至今曾協調滯留武漢、秘魯、摩洛哥、印度、巴基斯坦、尼泊爾以至孟加拉的港人乘搭包機或特別航班回港。

入境事務處協助在外香港居民小組，自今年1月起以電話熱線及電郵等不同方式，接收來自世界各地滯留港人的求助，入境處透露，至本月24日接獲超過15,000宗求助個案，高峰期時一小時內已收到逾400宗求助，24小時熱線（852）1868的46條線路需全部啟動以應付。

高級入境事務主任梁慶華指，今次的求助港人來自世界各地，受時區所限，小組人員不時需工作至深宵甚至清晨，工作量大增。曾參與前往日本協助鑽石公主號港人乘客返港的行動，他指抵日本後需處理求助人遇到的問題，例如在當地言語不通或飲食不對胃口等，更重要是疏導他們的情緒，急他們所急，最終港府共派出三班包機接回193名船上港人。

小組編制由26人增加近500人

而小組主管、總入境事務主任鄺慧賢則表示，求助人數較歷年的事件多，工作極具挑戰性，小組的正常編制原本只得26人，數個月以來增近500人協助處理求助。她稱近年智能手機日漸普及，小組亦研究除了電話及電郵外，引入更多新途徑，務求令港人可以手機應用程式、特定電郵地址及通信軟件等，以令有需要人士可更直接聯絡小組求助。