新冠肺炎｜數旅客滯留機場禁區　機管局衞生署急補鑊推病毒測試

《香港01》在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，無法返回內地，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍已15日。機管局今晚（27日）表示，於14日知悉事件，航空公司曾安排老婦返回出發地，惟她拒絕；航空公司和機管局一直與她保持聯絡，亦直接聯絡她在英國的家人。 機管局首度承認，目前有數名不符入境本港的旅客滯留機場禁區，但未有公布國籍。由於有旅客來自新冠肺炎爆發地區，恐出現檢疫漏洞，機管局補鑊，公布在禁區設立隔離區域，避免他們與其他旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地；衞生署表示，衞生防護中心會安排這些旅客採集深喉唾液樣本，以作新冠肺炎病毒測試。

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英國抵港內地婦未能回珠海 滯留已15日

《香港01》在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍。該婦人表示，她持有中國身份證及中國護照，是中國公民。她滯留在香港第二天時，稱香港不准她入境，原因是她非香港公民；另她的簽證只有7天，無法在港強制檢疫14天。她曾要求隔離檢疫，但亦被拒。另外，她稱自己患有糖尿病，每天需注射胰島素，同時患有心臟病，需買藥但買不到。

劉婦的朋友向記者稱，劉婦到英國探親，6月13日乘英國航空航班來港，本欲前往珠海；劉婦來港機票早於半年前已經預訂，她不知道香港不許非港人入境，而購票網站也從未告知此事，她現時希望可以轉飛福州、南京等城市，但因現行政策下不准有人從香港轉機到內地，她最後只能滯留在機場。該朋友稱，老婦被要求返回英國，但其英國簽證已經到期，身上的錢亦不多，故堅持要轉機回內地。

新冠肺炎疫情下，本港拒絕非居民入境，經海陸空渠道也未能由機場返內地。（資料圖片）

機管局批英航無接照規定

機管局於6月14日收到通知，知悉英航沒有接照規定，將一名有意到香港轉機往內地的乘客接載至香港機場，但現時沒有提供轉機前往任何中國內地目的地的服務；航空公司提供旅客返回出發地的安排，惟她未有接受。

機管局又指，航空公司和機管局一直保持與該旅客聯絡，主動提供協助，同時亦直接聯絡她在英國的家人；她自稱有長期病患，職員曾提出送院檢查，惟她拒絕及堅持於機場逗留。逗留期間航空公司一直為該旅客提供餐飲及毛氈。

機管局已設立隔離區域

‪機管局表示，得悉有旅客滯留機場後已通知相關政府部門。‬對於滯留機場旅客，機管局已設立隔離區域避免他們與其他旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地。機管局與港口衛生署亦已設立機制，為滯留旅客進行檢疫。據悉現在仍有數名乘客滯留，他們均獲安排於隔離區等候。

衞生署表示，衞生防護中心已與‪機管局建立機制處理一些滯留於香港國際機場的旅客。防護中心會安排這些旅客採集深喉唾液樣本作新冠肺炎病毒測試。