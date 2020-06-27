新冠肺炎｜數旅客滯留機場禁區　機管局衞生署急補鑊推病毒測試

《香港01》在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，無法返回內地，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍已15日。機管局今晚（27日）表示，於14日知悉事件，航空公司曾安排老婦返回出發地，惟她拒絕；航空公司和機管局一直與她保持聯絡，亦直接聯絡她在英國的家人。
機管局首度承認，目前有數名不符入境本港的旅客滯留機場禁區，但未有公布國籍。由於有旅客來自新冠肺炎爆發地區，恐出現檢疫漏洞，機管局補鑊，公布在禁區設立隔離區域，避免他們與其他旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地；衞生署表示，衞生防護中心會安排這些旅客採集深喉唾液樣本，以作新冠肺炎病毒測試。
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英國抵港內地婦未能回珠海 滯留已15日
《香港01》在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍。該婦人表示，她持有中國身份證及中國護照，是中國公民。她滯留在香港第二天時，稱香港不准她入境，原因是她非香港公民；另她的簽證只有7天，無法在港強制檢疫14天。她曾要求隔離檢疫，但亦被拒。另外，她稱自己患有糖尿病，每天需注射胰島素，同時患有心臟病，需買藥但買不到。
劉婦的朋友向記者稱，劉婦到英國探親，6月13日乘英國航空航班來港，本欲前往珠海；劉婦來港機票早於半年前已經預訂，她不知道香港不許非港人入境，而購票網站也從未告知此事，她現時希望可以轉飛福州、南京等城市，但因現行政策下不准有人從香港轉機到內地，她最後只能滯留在機場。該朋友稱，老婦被要求返回英國，但其英國簽證已經到期，身上的錢亦不多，故堅持要轉機回內地。
新冠肺炎疫情下，本港拒絕非居民入境，經海陸空渠道也未能由機場返內地。（資料圖片）
機管局批英航無接照規定
機管局於6月14日收到通知，知悉英航沒有接照規定，將一名有意到香港轉機往內地的乘客接載至香港機場，但現時沒有提供轉機前往任何中國內地目的地的服務；航空公司提供旅客返回出發地的安排，惟她未有接受。
機管局又指，航空公司和機管局一直保持與該旅客聯絡，主動提供協助，同時亦直接聯絡她在英國的家人；她自稱有長期病患，職員曾提出送院檢查，惟她拒絕及堅持於機場逗留。逗留期間航空公司一直為該旅客提供餐飲及毛氈。
機管局已設立隔離區域
機管局表示，得悉有旅客滯留機場後已通知相關政府部門。對於滯留機場旅客，機管局已設立隔離區域避免他們與其他旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地。機管局與港口衛生署亦已設立機制，為滯留旅客進行檢疫。據悉現在仍有數名乘客滯留，他們均獲安排於隔離區等候。
衞生署表示，衞生防護中心已與機管局建立機制處理一些滯留於香港國際機場的旅客。防護中心會安排這些旅客採集深喉唾液樣本作新冠肺炎病毒測試。