【新冠肺炎】下月起逾萬名菲傭抵港　工會憂隔離期無糧出

新冠肺炎疫情未止，下月起料有逾1萬名菲傭獲批來港，港府正研究清楚列明不宜進行家居檢疫，有外傭工會認同基於公眾健康考慮，進行病毒測試及相關檢疫安排，可保安心。工會又指，不少外傭抵港後隔離期間不獲支薪，促請港府制定清晰指引，保障外傭勞工權益。

亞洲家務工工會聯會說，工會接獲不少需隔離的外傭求助，指隔離期間食物不足，亦有不少僱主未有支付隔離期的工資。（陳淑霞攝）

本身亦是菲律賓外傭工會的亞洲家務工工會聯會(FADWU)秘書Shiella稱，菲律賓當地有不少確診個案，她認同及支持港府做法，認為可保障港人及來港外傭。她又指，不少僱主已提醒外傭於7月中起減少外出，以免交叉感染。

Shiella又稱，工會接獲不少需隔離的外傭求助，指隔離期間食物不足，亦有不少僱主未有支付隔離期的工資。她續稱，受疫情影響，許多外傭延期來港工作，已數月沒有收入，亦須在家鄉支付額外開支檢疫及辦理簽證，經濟負擔沈重，期望港府可就檢疫及薪酬安排，明確向僱主發出清晰指引。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

+ 12 + 11 + 10

勞工及福利局局長羅致光昨（28日）表示，未來數星期料有1.2萬多名菲律賓外傭來港工作，正研究在外傭「檢疫令」中，清楚列明不宜進行家居檢疫。有僱主組織則憂慮，難以為外傭尋找合適酒店進行隔離，期望政府可統一安排入住檢疫中心。