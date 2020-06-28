新冠肺炎｜建制抗疫連線2月起共派1700萬口罩　籌獲5000萬元

由建制派組成的全港社區抗疫連線今天（28日）召開工作發佈會，總召集人陳振彬指連線由2月成立至今，共向有需要人士派發共1700萬個口罩，其中包括1530萬個成人口罩、170萬個兒童口罩、60萬支搓手液。抗疫連線共籌得5000萬元資金。

陳勇（右一）表示，新界區共有156萬人受惠於連線活動。（吳倬安攝）

陳勇：中港科學抗疫奪得階段性戰略成果

陳振彬表示，抗疫連線於今年2月成立以來，持續在 港九新界18區開展社區防疫、抗疫行動，除向社會各階層派發多輪口罩及抗疫物資外，亦提供家居檢疫支援服務及抗渡情緒熱線服務等，包括先後向全港前線管理員、清潔工、商舖服務人員、的士司機、學校教職員、弱勢社群及有需要的長者、兒童等，派發逾1700萬個口罩及抗疫物資，通過不同行動傳遞「社區抗疫，你我出力」訊息。

具體物資包括1530萬個成人口罩、170萬個兒童口罩、60萬支搓手液、500加侖消毒液，更籌得5000萬元資金。另外有73665人擔任連線義工，共舉行11629場活動，義工服務總時數為24.9萬小時。連線又指在644幢發現確診個案的大廈，派發97萬個口罩、12萬支搓手液。

陳振彬特別提到，在疫情爆發初期，口罩價格飆升，當時一罩難求，抗疫連線派發口罩活動，在當時發揮平衡價格作用，令口罩的價格在二月底開始下降。

另一總召集人、港區全國人大代表陳勇表示，新界區共有156萬人受惠於連線活動，他指香港和內地以科學抗疫，令香港在抗疫上奪得階段性戰略成果。