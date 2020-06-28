【新冠肺炎】逾8成外傭指遭受更多歧視　有菲傭放假外出被炒

疫情期間外籍家務工遭遇不公，工會一項調查顯示，逾8成外傭於疫情期間遭受更多歧視，亦有菲傭因放假外出，被僱主假設有染疾風險解僱，疑違反《殘疾歧視條例》；另有逾7成工友不知悉投訴渠道。工會要求平機會設立專責小組研究及保障外傭處境。 《香港01》已向勞工處及平機會作出查詢，正待回覆。

亞洲家務工工會聯會表示，有印傭因放假外出，被僱主假設有染疾風險解僱。（陳淑霞攝）

亞洲家務工工會聯會於今年4月至6月初期間，共訪問427位來自菲律賓、泰國、尼泊爾及印尼外傭，調查結果顯示，逾8成外傭表示在疫情期間受到更多歧視，包括街市、街道，甚或僱主家中。逾8成受訪外傭表明缺乏以其母語提供的防疫資訊。訪問又發現，疫情期間，並非所有外傭於14天隔離檢疫期獲發工資，亦有部分外傭未獲僱主提供口罩等個人防護裝備。

有印傭來港不足一個月身體不適 肺炎檢測呈陰性 仍遭僱主解僱

FADWU指，工會亦接獲不少於疫情期間遭不合理解僱的求助，有患高血壓的尼泊爾傭工在港工作12年，需要定期覆診，疫情期間僱主要求改期，惟該傭工突感身體不適，擔心有中風風險，遂如期前往，其後遭即時解僱，事主已向平機會申訴；亦有印傭來港不足一個月後身體不適，應僱主要求進行身體檢查、病毒測試，及進行隔離，雖然結果呈陰性，惟僱主仍決意將其解僱。

有菲傭二月假期期間 前往教會後遭解僱

FADWU秘書Shiella稱，有菲傭曾於2月尾放假期間，外出兩小時前往教會，但事後同遭解僱。她又指，不少外傭因擔心影響在港工作情況，另受制於工作簽證及在港苦無居所，遂選擇啞忍，即使部分人入稟勞審處，大多數會與僱主和解了事。

職工盟組織幹事石姵妍指，上述例子已涉嫌違反《殘疾歧視條例》，工會月前已與平機會開會反映訴求，但未獲具體回應，另平機會日前亦取消受理電郵投訴，令外傭更難以進行申訴。

工會要求平機會設立專責小組，主動研究疫情下外傭處境，並與勞工處共同發佈歧視相關指引，並加強公眾教育。