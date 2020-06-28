工會調查指八成受訪護士稱過去半年遇職場欺凌　籲醫管局正視問題

多年以來一直有大量醫護人員流失到私人市場，醫院管理局職工總會聯同護士協會舉行的調查發現，800名受訪的公立醫院護士中，有八成人都指過去半年曾遇到職場欺凌，有近半人有「強烈離職意向。工會指，醫管局一直聲稱會採取措施應對人手不足問題，但從未正視公立醫院內的職場欺凌文化，甚至一直否認有職場欺凌個案的發生，最終導致人手持續流失，呼籲正視問題。

醫院管理局職工總會表示，公立醫院職場欺凌文化猖獗，引致人手流失。（歐陽德浩攝）

醫院管理局職工總會和香港護士協會合作，訪問800名醫管局護士關於職場欺凌問題，為全港首個就醫管局護士進行有關職場欺凌的調查。結果顯示，最常見的欺凌手法為「侮辱性或冒犯性的話」和「工作中被羞辱或嘲笑」，僅約17%表示從沒經歷過；而有八成護士曾在過去六個月內覺得有被欺凌，當中有近五成護士有強烈的離職意向，惟逾八成護士選擇啞忍。

醫管局職工總會指，醫管局的人事守則中沒有任何有關職場欺凌的指引，以保障公平的職場。此外，醫管局處理相關問題的調查委員會，由管理層組成，認為前線員工難以取回公道。

護士︰被剝奪培訓機會

任職護士八年的香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，曾頂撞上司而遭受職場欺凌，例如曾被編排「不人道」的更表，在周一放假後，需連續工作12日後的周日才能再放假、亦要為「雞毛蒜皮」的投訴填寫報告解釋等。他又稱曾被上司剝奪培訓機會，指專科護理課程（PRCC）被視為護士升職的踏腳石，當時部門只有他符合資格，但上司寧願懸空位置亦不安排培訓。他認為欺凌行為磨蝕心靈，推斷不少公院護士因而帶著憤怒離開。

醫管局職公總會聯同三個工會提出建議，醫管局應正視職場欺凌行為，並需把職場欺凌納入人事守則，定性為嚴重操守問題。在調查委員會方面，應改革調查手法，並增加委員人數及持份者代表，以及確立工會代表權。