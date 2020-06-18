港版國安法｜醫護工會或罷工表態　范鴻齡：要脅醫管局絕不會得逞

港版國安法今日（18日）於人大常委會會議上審議，本港各界有工會擬就反國安法發動罷工，將連同學界發起的罷課行動於本周六（20日）進行公投，響應的工會包括醫護界的醫管局員工陣線。 醫院管理局主席范鴻齡表示，員工可有自己的政治理念，但大前提是不應將理念帶入醫管局影響病人服務，他認為是次罷工有「政治性」，絕不能接受，又斥有人欲以罷工要脅醫管局認同其政治理念的做法，絕不會得逞。

醫院管理局主席范鴻齡表示，有人欲以罷工要脅醫管局認同其政治理念的做法，絕不會得逞。（張浩維攝）

醫管局員工陣線連日就反國安法擺街站，呼籲會員參與罷工公投，理事會早前亦通過決定，若公投達相應人數目標將發起工業行動。工會的會員人數約兩萬人，佔整體醫管局員工數目近四分一，年初曾因要求政府封關阻截新冠病毒流入本港發動罷工，逾七千人響應。

醫管局主席范鴻齡今日見傳媒時強調，醫管局向來無政治立場，對病人一視同仁並提供最好的服務，他認為同事自然可有個人的政治理念，但大前提是不應將這些理念帶入醫管局。

范：將按機制嚴肅處理

他指罷工必然會影響病人服務，是次罷工亦屬「政治性」，醫管局絕不會接受，他又斥有人欲以罷工要脅醫管局認同其政治理念，這種做法絕不會得逞，若有人發動罷工，局方將按機制嚴肅處理。

醫管局行政總裁高拔陞稱，會就罷工一事會再與同事保持溝通。（張浩維攝）

醫管局：醫護一向可講真話

港版國安法如箭在弦，引起社會廣泛的關注，內地有醫生在新型肺炎於武漢爆發初期率先披露疫情真相，惟終因涉造謠被捕，有醫護憂慮國安法一旦實施，言論受限或影響醫護專業。

被問到能否紓緩同事的擔憂，范鴻齡指出，政府連日均有就國安法的憂慮作解釋，該法例的條文草案尚未推出，而醫管局亦不能代替政府解釋，強調醫護一向都可以說真話。

醫管局行政總裁高拔陞則稱，本港的醫療資訊透明度相當高，疫情期間亦持續有記者會發布消息，大眾均很了解，就罷工一事會再與同事保持溝通。

至於醫管局跟進年初罷工的進度，范鴻齡表示已外聘資深大律師處理，有消息將再公布。