新冠肺炎｜杜拜滯港陸客急欲回國探病危母　認未查清香港轉機政策

新型冠狀病毒肺炎疫情未止，本港機場轉機服務自六月中旬起逐步回復，惟暫未包括往來內地的海陸空服務。有11名旅客從杜拜出發，欲經香港轉機返內地，抵港後方發現無法轉機，其中10人拒絕遭遣返杜拜，滯留於機場禁區5日被揭發，並因所乘航班有26人確診而獲轉送檢疫中心。 其中一名滯留的旅客訴苦指，因未婚夫母親於武漢病危，故急於返內地，她承認未查清香港轉機政策，又批評阿聯酋航空在他們於杜拜登機時，無檢查他們是否符合目的地的入境或過境資格。同批10人目前在檢疫中心隔離，料於7月4日完成檢疫，6日將被遣返回杜拜。

一名從杜拜抵港、於香港國際機場滯留5日的旅客在微博撰文稱，自己在德國任醫生，由於未婚夫的母親胃癌轉移、病情惡化，但最早可從德國轉機返回內地的機票是8月中旬，其未婚夫擔憂未能見母親最後一面，故兩人先從德國前往杜拜，再從杜拜出發，計劃先飛抵香港再轉機往內地。

根據機場管理局的通知列明，香港國際機場雖自6月15日起陸續恢復轉機服務，惟現時沒有提供過境或轉機前往任何中國內地目的地的服務。

該名網民承認，自己一開始不清楚「複雜的轉機政策」，但她批評阿聯酋航空的人員在登機前，並未提醒他們目的地的過境安排，更沒有檢查他們是否符合目的地入境或過境的資格。

不願返杜拜因無有效簽證 料同需於當地機場禁區滯留

該批11人旅客當中，除1人願返回杜拜外，其餘10人自6月20晚抵港後，便滯留在機場禁區。撰文的網民透露，願回杜拜的人持有效當地簽證，可以入境，惟其他同行者均無當地長期簽證，料被遣返後同樣需於杜拜機場禁區滯留。

她補充指，據已返回杜拜的旅客透露，抵達後會接獲阿聯酋航空的罰單，她相信返回杜拜後的境況會比留在香港更差。

10人目前於鯉魚門度假村的檢疫中心隔離，料於7月4日完成檢疫，該網友透露，香港政府表示他們不需支付隔離費用，但已獲發「拒予入境通知書」，在完成檢疫後需返回機場報到，預計將於7月6日被遣返回杜拜。