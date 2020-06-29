港版國安法｜調查：近半受訪者盼另一半持外國護照　加籍最受歡迎

全國人大常委會一連三日開會，議程包括審議「港版國安法」。有交友約會公司近日調查單身人士移民意向，結果顯示有超過一半受訪者稱會考慮移民，最多人認為國外生活較自由。 此外，46%受訪者稱希望另一半持外國護照，當中以加拿大籍人士最受歡迎。

受港版國安法影響，有調查發現，近半受訪者稱希望另一半持外國護照，當中以加拿大籍人士最受歡迎。（張嘉敏攝）

「HK Romance dating香港婚活」於6月透過電話及網上問卷調查，訪問238名單身人士，了解他們的移民意向。調查發現，54%受訪者表示會考慮移民，當中近一半人表示因國外生活較自由，其次為希望改善生活及居住質素，及期望下一代有更好的教育。最多受訪人士考慮移民到英國，佔22%，其次為台灣佔16%。

而不會考慮移民的受訪者中，最多人稱因視香港為家，佔33%。其次為擔心難找到工作及怕移民費用不足。

調查又發現，46%受訪者希望另一半或結婚對象有外國護照，當中近兩成人希望與加拿大籍人士結婚，其次為英國，佔16%。亞洲地區則以台灣最受歡迎，佔16%，其次為新加坡。受訪者中，有18%表示預算用500萬元至999萬元移民。

交友約會公司「HK Romance dating香港婚活」於6月就單身人士移民意向作調查。（張嘉敏攝）

部份會查詢對方是否有外國護照

香港婚活創辦人張惠萍說，最近有意覓另一半的單身人士，部份會查詢對方是否有外國護照或海外留學經驗；就算未有主動詢問，當提及對方有相關條件時亦會加分。她稱，大部份客户均以教育、性格等為首要擇偶條件，暫未有人以國籍作首要考慮。她又說，不少人喜歡加拿大的氣候及居住環境。

她稱，由於本港多不同國籍及種族的人士，加上近10年有不少從海外回流人士，相信不難覓得有外國國籍的另一半。不過，她稱若單以國籍擇偶屬不切實際，容易因性格不合有磨擦。她又提醒，如另一半有外國國籍，亦應先確立雙方移民的意願，建議應先到當地試住1至2個月。