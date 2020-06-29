N無津貼周四起分批接受申請　1人住戶獲4500元　一文看清申請條件

政府關愛基金今日（29日）公布「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目詳情，料27.2人萬人可以受惠。計劃由本周四（7月2日）起分批接受申請，首批接受申請人士為一人住戶，可獲津貼額為4,500元。政府透露，若資料齊全，料可於兩個月時間內處理，首批資助有望於8月底發放。《香港01》將於下文列出項目申請條件、津貼額等資料。

關愛基金專責小組主席羅致光及專責小組秘書江嘉敏公布向非公屋非綜援人士發放生活津貼。（梁鵬威攝）

預留約11.18億元 料27.2萬人受惠



計劃由關愛基金秘書處負責，扶貧委員會通過預留了約11.18億元推行，料27.2萬人可受惠。申請人需為非公屋住戶，且符合以下條件，包括以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈，或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位，或居於臨時房屋、船艇或是無家者。



另外，申請人與同住成員均不可在港有物業，入息不可超過指定限額；若租住單位是來自家人、領取綜援人士也不符合資格 。申請人必須是香港居民，即使有香港身份證，但不是在港定居如外傭，以及申請來港簽證時已確定有足夠經濟能力在港生活也不包括在內。

1人住戶獲4,500元 5人住戶或以上15,500元



而在金額方面，一人住戶津貼額為4,500元；二人住戶為9,000元；三人住戶為12,500元；四人住戶為14,500元；五人住戶或以上則是15,500元。合資格人士可在周四起，透過協助推行的216間服務單位，社會福利署地區福利辦事處、各區民政處、少數族裔人士支援中心領取申請表，又或者在關愛基金網頁下載。

周四起接受1人住戶申請



至於何時可遞交申請，政府採取分批按受方式，周四起接受1人住戶申請；8月3日起接受2人住戶申請；9月1日起接受3人住戶申請；10月5日起接受所有合資格住戶申請，不論住戶人數。由於是次計劃不設網上申請，申請人可親身或郵寄表格到服務單位，有關單位亦會設有投遞箱。政府透露，若資料齊全，料可於兩個月時間內處理，並安排發放津貼，首批資助有望於8月底發放。