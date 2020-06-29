廉署起訴富泰邨清潔工虛報值勤紀錄　串謀欺詐承辦商逾15萬元薪金

廉政公署今日（29日），落案起訴屯門富泰邨承辦商宜居顧問服務有限公司（宜居）的一名前清潔管工，以及五名前清潔工人，控告他們涉嫌串謀偽造值勤紀錄，詐騙宜居支付工資逾15萬元。案件安排於7月2日在屯門裁判法院答辯。

廉署指，早前接獲貪污投訴，調查後揭發串謀偽造值勤紀錄的罪行。（資料圖片）

廉署指，早前接獲貪污投訴，調查後揭發串謀偽造值勤紀錄的罪行。六名被告包括一名前清潔管工，以及五名前清潔工人。其中一名38歲被告人為宜居前清潔管工；而另外五名同案的被告人吳潔儀、官偉強、李瑞嬌、陳勝球及吳勝堯，年齡介乎65至72歲，均為宜居前清潔工人。

控罪指，何玲玲和五名被告涉嫌於2018年9月1日至2019年5月21日期間，一同串謀和與另外三名時任清潔工人串謀欺詐宜居，偽稱同案被告及另外三名清潔工人均有當值，誘使宜居向八人支付按值勤紀錄所計算的薪金逾15萬元。

廉署續指，房委會及宜居在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署指，宜居自2017年7月起是房委會轄下富泰邨的物業管理承辦商，每星期須提供清潔工人於指定工時清潔。若公司未能達到合約要求，其每月清潔服務費將會被扣減。

案件將於7月2日在屯門裁判法院答辯。