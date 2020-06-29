港鐵今晨險生意外　列車行駛驚見相鄰軌道有維修人員　距百米停低

港鐵又再發生事故！港鐵今晚（29日）近9時發稿表示，在今早的非行車時間，西鐵線紅磡站與尖東站之間正更換鋼軌，到大約早上5時，列車車長在獲授權下，以手動模式駕駛一列西鐵列車行經，期間發竟有維修工程人員在相鄰的軌道範圍，最終列車在距離工程人員逾一百米外位置停下。 港鐵表示，事件中無人受傷，今早亦服務如常，會就事件作詳細調查，包括了解車務控制中心與現場維修工程人員之間的溝通，現階段不排除事件或涉及人為因素。港鐵又稱，一名行車控制主任已暫被調離職務，以協助進一步調查。

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港鐵指，今日凌晨的非行車時間，維修人員正更換鋼軌。到大約5時，列車車長準備頭班列車工作，並獲車務控制中心授權，改以手動模式駕駛列車，由紅磡站開往尖東站方向。惟車長竟發現，有維修工程人員正在相鄰的軌道範圍，認為情況不正常，當時列車正以慢速行駛，車長隨即停下列車，在與維修工程人員距離逾100米外的位置停下；之後負責維修工作的工程主管，隨時通知車務控制中心。

港鐵：展現車長安全意識

港鐵表示，事故「展現車長的安全意識」，強調安全是港鐵營運的首要考慮，十分關注事故，正詳細調查事件，調查方向包括車務控制中心與現場維修工程人員之間的溝通，現階段不排除事件或涉及人為因素。港鐵指，一名行車控制主任已暫被調離職務，以協助進一步調查。