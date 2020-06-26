中環紅磡渡輪周日復航　收費平過港鐵　首班船上午7時半紅磡開出

天星小輪於2011年因乘客量不足，停運紅磡至中環渡輪航線。運輸署今日（26日）公布，「中環──紅磡」渡輪航線將於下周日（28日）起投入服務，由富裕小輪營辦，首班船於上午7時30分由紅磡（南）渡輪碼頭開出。 票價方面，成人票價為每程9元、小童票價每程則為4.5元，亦會為長者及殘疾人士提供票價優惠，月票售價為320元。船程18分鐘，對比港鐵由紅磡至中環車程少2分鐘，而收費比港鐵成人八達通票價便宜3.1元，而由7月起港鐵推出八折車費後，渡輪仍然便宜近7毫。

中環紅磡渡輪將於下周日復航，首班船上午7時半紅磡碼頭開出。（資料圖片）

繁忙時段為20分鐘一班 平日晚上7時尾班船

「中環－紅磡」渡輪航線來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位），航行時間全程約為18分鐘。渡輪航線班次方面，周一至周六繁忙時段為20分鐘一班；非繁忙時段則為30至50分鐘一班。周日及公眾假期全日維持40至50分鐘一班。

而營運時間，周一至周六紅磡往中環為上午7時30分至晚上7時；中環往紅磡則為上午7時30分至晚上7時20分。周日及公眾假期紅磡往中環為上午7時30分至晚上6時20分；中環往紅磡則為上午7時50分至下午6時。

另外值得注意，乘客倘帶同單車搭乘渡輪，收費為14元；貨物則為每0.1立方米收費20元。

現時港鐵紅磡至中環的成人八達通收費為12.1元，港鐵由7月1日起推出為共半年的八達通「程程20%車費扣減」，屆時車費將減至9.68元，即乘搭渡輪仍然便宜近7毫。

中標「中環─紅磡」及「水上的士」渡輪牌照的富裕小輪有限公司，為珠江客運有限公司旗下公司。（資料圖片）

提供免費Wi-Fi服務

服務設施方面，營辦商富裕小輪有限公司在紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）進行改善工程，包括在該兩個碼頭提供免費的Wi-Fi無線上網服務、乘客座椅、電子顯示屏、廣播系統、閘機、風扇，以及行李寄存設施等服務，船隻亦設冷氣及洗手間。

富裕小輪將於半年內提供實時到站服務。（資料圖片）

半年內提供航線實時到站資訊

另外，為配合政府發展智慧城市，營辦商將在渡輪航線投入服務的6個月內，透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到站資訊，屆時相關數據將透過政府「資料一線通」發布予公眾使用。

同時，營辦商會繼續進行改善工程，包括提供充電設備；研究引入太陽能電池板，為碼頭外牆上的照明提供電源，以及在碼頭外牆裝設LED燈飾照明，以美化碼頭外觀。