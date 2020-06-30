新冠肺炎｜料逾萬名外傭將抵港　梁子超憂構社區風險　倡集中檢疫

下月起料有逾1萬名外傭獲批來港，港府正研究列明他們不宜家居檢疫。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（30日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，外傭原居地的疫情未緩和，個案仍然上升，有關地區檢測量亦少，結果未必反映到真正疫情，感染率目前雖為0.65%，但有惡化風險，如抵港外傭分散到社區自行檢疫，會構成實在風險，認為需要安排定點隔離營，建議政府物色空置酒店、度假營等，提供有系統的檢疫安排。

梁志超認為，如1萬名以上新聘外傭抵港後分散到社區自行檢疫，社區傳播風險高，恐會引致社區爆發，故建議如無辦法安排定點隔離營，建議須物色空置酒店、度假營等，提供系統化檢疫安排，強調集中管理及監察，容易控制感染風險。

就駿洋邨檢疫設施將停用，梁志超表示，相信當局須平衡香港不同家庭需要，但認為如找到類似駿洋邨的設施，如正興建的公屋，都可以考慮徵用。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

亞洲家務工工會聯會理事Parichat在同一個節目上表示，近日有部份外傭抵港後隨即被解僱，原因是有僱主擔憂他們染病，部份在接受隔離期間不獲發工資。Parichat認同集中在檢疫中心隔離，但期望政府能讓僱主明白，隔離期間不能扣薪及承諾不會解僱。