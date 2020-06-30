新冠肺炎｜多宗旅客滯留機場禁區　航空工會：員工擔憂接觸感染

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球多地均設出入境管制，連日來有旅客被揭發滯留本港機場逾兩周，拒絕原機返回出發地。 香港民用航空事業職工總會副主席李永富今日（30日）表示，因滯留旅客可在禁區內自由活動，不少於機場工作員工都感擔憂，「唔知會唔會同佢哋有接觸之下感染」。他促請機場管理局除安排滯留旅客進行檢測外，應推行更多措施讓職員安心。

新冠肺炎疫情下，大批航班取消。（資料圖片 / 羅國輝攝）

李永富今日於港台節目《千禧年代》中指，一名於3月由加拿大抵港，原定轉機往越南的旅客，因越南實施緊急封關，航班取消而逗留在機場禁區，至今滯留機場內已經三個月。當時因本港疫情非十分嚴竣，故未有太多人注意。

該名男子早前獲准使用禁區內的貴賓室，解決日常所需，包括膳食及梳洗等；即使貴賓室曾關閉，但機場職員亦會為他購買食物，故生活不成問題。而該名男子目前最擔心是未知何時才可返回越南，他亦曾與領事館接觸，但未能接通電話。

以往機場禁區在航班延誤情況下，都會有旅客滯留。（資料圖片 / 江智騫攝）

李又稱，因滯留旅客可在禁區內自由活動，亦可到餐廳等，不少機場工作職員反映，擔心會接觸到該批旅客而感染新型肺炎。工會已去信機管局表達職員關注。

被問到旅客滯留情況是否屬罕見，李永富回應稱以往如颱風及航班延誤都會有旅客滯留的情況，不過時間沒有今次長，只有數日；而今次旅客滯留情況特殊，須無了期等待。