新冠肺炎｜內地老婦滯留機場17日　英航：屢勸回英國遭拒

日前《香港01》在微博發現，一名劉姓內地老婦報稱在6月13日從英國抵港，無法入境或轉機往內地，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍，至今（29日）已17日。劉婦在微信寫道，今日有醫護人員為她提供身體檢查，發現她的血壓高，建議她到醫院接受治療，但她「不想折騰來折騰去了」，決定留在機場。 載劉婦來港的英國航空今日表示，曾屢次向她表明可安排返回英國的航班，惟她不願離開，公司已向她提供寢具和食物等，亦正在調查為何她能獲安排登機。 機場管理局表示，目前仍然有六名因航空公司轉機安排失誤的旅客滯留機場。他們全部必須於禁區隔離區等候安排，不能隨意離開該區域，以避免與其他旅客及員工接觸。

英國航空表示，正在調查為何劉婦能獲安排登機。（路透社）

英航：正調查為何劉婦能獲安排登機

英國航空表示，曾多次表示願意安排劉婦由香港飛回英國，但她拒絕。英航稱一直盡力協助，並提供膳食和睡眠用品。

英航正調查為何劉婦能獲安排登機，同時繼續與香港機場和入境處緊密接觸，以尋求解決方案。

機管局：共六人滯留香港機場

機管局表示，目前仍然有六名因航空公司轉機安排失誤的旅客滯留機場。他們全部必須於禁區隔離區等候安排，不能隨意離開該區域，以避免與其他旅客及員工接觸，航空公司負責運送食物及毛毯予滯留旅客。該六名滯留旅客經衞生署進行病毒檢測，結果全部陰性。

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醫生促入院治血壓高 老婦拒絕：不想折騰來折騰去了​

《香港01》上周六在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍。該婦人表示，她持有中國身份證及中國護照，是中國公民。她滯留在香港第二天時，稱香港不准她入境，原因是她非香港公民；另她的簽證只有7天，不足入境後在港強制檢疫14天；她曾要求隔離檢疫，但亦被拒。劉婦的朋友向記者稱，劉婦來港機票早於半年前已經預訂，她不知道香港不許非港人入境，希望可以轉飛福州、南京等城市。

劉婦上周六（27日）在微信寫道，她在滯留的第15天，獲安排接受檢測及使用單人洗手間。在第16日（28日）開始，她有「保安24小時跟著」及專人送飯菜，以及獨立睡覺地方。機場今日有醫護人員為她提供血壓和血糖檢查，由於她的血壓高，醫生建議她到醫院接受治療，但她「不想折騰來折騰去了」，決定留在機場。