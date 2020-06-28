滯機場十旅客包括留學生、國企員工　曾在機場無人角落自我隔離

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本港機場的部份轉機服務逐步恢復，惟至今仍未恢復往來內地的服務。有內地旅客抵港後才得知本港政策，拒絕原機返回出發地，一度滯留於機場禁區，終因為曾乘坐「疫機」而需強制隔離。 有旅客於微博撰文透露，曾向多個機構求助惟不獲受理，即使連中聯辦亦指非職能範圍，形容自己似被多方權力機構踢來踢去的皮球。旅客又聲稱，於6月24日得悉曾與26名確診患者同機後，有向機場管理局要求接受病毒檢測及隔離惟遭拒絕，撰文者稱後來無奈於機場禁區找一個無人的角落自我隔離。 《香港01》向機管局查詢，機管局拒絕回應曾否向衞生署查詢檢測的意見，僅稱無補充，衞生署早前則透露，至24日方得悉有旅客滯留，即日已送往隔離檢疫。

有10名旅客於6月20日從杜拜抵港，原欲轉機往內地，惟目前香港機場仍未恢復往來內地的海陸空交通服務，10人拒絕遣返杜拜後滯留機場禁區，至5日後事件才曝光。

其中一名滯留旅客在微博發文透露，滯留的人士當中包括被上海公安局通輯的嫌疑犯，亦有留學生及國企的員工。眾人抵港後先後向機管局、航空代理公司、外交部駐港公署等機構求助及查詢，各機構均指應向中聯辦查詢。

惜經多番斡旋過後，即使中聯辦人員亦向該批旅客指，「一國兩制、港人治港」，指安排屬「香港政府的規定」，非其職能不能受理。該旅客形容，終意識到自刃是「投訴無門、被各方權力機構踢來踢去的皮球」。

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同機客確診 當局未立即安排滯留人士隔離

該旅客表示，他們滯留至第五日、即於6月24日發現，所乘坐的EK380航班上有多達26人確診新型肺炎，他們即向機場管理局及航空代理公司要求接受病毒檢測及隔離，惟遭有關人員拒絕，撰文者無奈於機場禁區找一個無人的角落自我隔離，直至同日傍晚有媒體揭發事件，衞生署才安排眾人隔離。

據衞生署的資料，該批乘客於6月22日確診新型肺炎。該旅客質疑，各部門明知她與其他滯留人士存在感染風險，卻未有安排他們隔離檢疫，做法是置廣大群眾性命於不顧。

《香港01》就事件向機管局及衞生署查詢，機管局拒絕回應幾時得悉該些旅客與確診患者曾同機、起初不願隔離該批乘客的原因，以及曾否向衞生署查詢檢測的意見，僅稱無補充。

衞生署早前的回覆則透露，署方是於6月24日得悉有該機上旅客於機場禁區滯留，同日安排旅客乘專車前往檢疫中心接受隔離，並接受新冠病毒檢測。衞生署一度漏將10人列作密切接觸者，署方稱最初未知悉有人滯留機場，故患者的密切接觸者數目，是按照航空公司所提交的名單而列出。