中大9月7日開學　逾八成課堂面授　非本地生7月中起分階段回校

本港新型冠狀病毒肺炎疫情轉趨穩定，香港中文大學校長段崇智及常務副校長陳金樑今日（30日）致函師生，指校方有信心2020/2021學年可按原定計劃在9月7日開學，同時有信心八成以上的課堂將以面對面方式教授，他們又說：「網上授課和面授課堂並行的『混合教學模式』將是新常態。」 另外，中大將安排非本地生最早於7月中開始分階段回校；若疫情受控，本地宿生將可於9月5日遷入宿舍。

中大校長段崇智指，校方有信心2020/2021學年可按原定計劃在9月7日開學，同時有信心八成以上的課堂將以面對面方式教授。（資料圖片／余俊亮攝）

《香港01》日前向各大院校查詢新學年上課情況，中大回覆指老師可因應教學需要，採用網上及面授教學模式。

段崇智及陳金樑今日致師生的電郵內容指，校方有信心2020/2021學年可按原定計劃在9月7日開學，同時強調無論在任何地方、任何時候參與學術或非學術活動，都必須保持適當的社交距離，以防感染。他們指，大學考慮各種可行情況，包括透過延長上課時間表、充分利用校內課室等安排，有信心八成以上的課堂將可以面對面方式教授，但明言相關安排或對部分師生造成不便。

中大仍會保留網上教學的安排，視乎個別課程的教學需要，段崇智及陳金樑認為，網上授課和面授課堂並行的混合教學模式將是「新常態」。

若疫情受控，中大本地宿生將可於9月5日遷入宿舍。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於住宿安排方面，中大與九所書院將盡力協助非本地生於9月7日學期開始前，完成政府規定的強制家居檢疫要求，大學將安排非本地生最早於7月中開始分階段回校，外地來港學生應預先規劃行程。學生如因無法控制的情況而未能於開學時回到校園，中大將另作安排。

若疫情受控，本地宿生將可於9月5日遷入宿舍，惟宿舍的間格與布置、運作及各項活動，均須按防疫控制和社交距離的相關指引作出調整。

中大校園預防感染措施