嶺大調查逾六成大專生指網上教學較面授差：老師不熟悉科技而耽誤

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本港大學及大專院校均以網上實時教學形式，代替面授課堂，惟實際效果一直為人詬病。嶺南大學一項調查顯示，逾六成受訪大專或以上程度的學生認為，網上教學的學習效果比面授課堂差，主要困難為缺少自我約束力、缺乏課堂學習的氛圍及長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞等；有學生表示，部分老師對科技不夠熟悉而耽誤時間，而年長老師較容易出現技術上的困難。 嶺大副校長莫家豪表示，今年秋季開始的新學年，首月課堂將會以面授及網上學習並行，屆時視乎情況再決定是否全面恢復面授。他又認為，研究結果反映傳統面授課堂目前無法被取代。

嶺大一項調查顯示，有高達62.75%受訪大專生認為，網上教學的學習效果比面授課堂差。（資料圖片／黃舒慧攝）

嶺大研究生院於今年5月5日至12日期間，以網上問卷形式，成功收集1,227名來自本科課程、副學士課程、高級文憑課程、碩士以及博士課程學生的有效回覆，涵蓋本港八大院校及其他部分專上學校。

調查結果顯示，只有26.89%的受訪者對網上學習感到滿意或非常滿意，表示一般的受訪者佔43.6%，不滿意或非常不滿意的受訪者佔29.5%。另有高達62.75%受訪者認為，網上教學的學習效果比面授課堂差。惟調查人員同時發現，相關滿意度對於受訪者的學科成績沒有顯著影響。

調查問及受訪者於網上學習面對的主要困難，首三個因素依次為缺少自我約束力（59.98%）、缺乏課堂學習的氛圍（56%）及長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞（54.77%）。影響網上學習效果的主要因素的首三位包括：網路穩定性、課堂互動及課後諮詢解答疑難。

受訪者指網上學習面對的主要困難包括：缺少自我約束力、缺乏課堂學習的氛圍及長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞。（資料圖片／鄭子峰攝）

有受訪學生於其他說明部分表示，部分老師在網上課堂期間遇技術困難，例如：老師錄音質素差，增加聆聽難度；老師對科技的熟悉度耽誤時間；以及年長的老師易出現技術上的困難。有受訪者則關注個人資料保密，擔心網上學習會導致個人資料外洩，又認為網上學習配套未完善，要非常謹慎會否遺下資訊。

嶺大副校長暨研究生院長莫家豪表示，研究結果反映傳統面授課堂目前無法被取代。他說，授課老師的資訊科技水平影響網上教學的質素，建議大學提供充足的人力及軟硬件支持，完善教師網上教學培訓，協助老師解決在網上教學面對的困難。

嶺大副校長莫家豪（左一）表示，研究結果反映傳統面授課堂目前無法被取代。（嶺大提供）

莫家豪建議政府，積極支持大學進行網上學習的系統性研究，例如如何提高網上學習的效果、如何發揮網上學習的優點以輔助面授、跨校網上授課的可行性等，以探討長遠使用網上學習的最佳方案。由於學生是否熟悉網上學習平台的操作，對於其學習滿意度有顯著影響，莫建議大學加強對學生的資訊科技和網上學習的培訓。