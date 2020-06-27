多間院校擬新學年恢復面授課程　港大備足夠酒店客房予海外生隔離

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本港大學及大專院校於農曆年假期後，開始以網上實時教學形式代替面授課堂。而近期本港疫情轉趨緩和，本港各院校亦開始籌備新學年課程安排。 《香港01》向多間院校查詢，八間資助院校當中，除城大決定新學年上學期，會繼續實施網上教學；理大及浸大仍未清楚訂定新學年安排外，其餘多間均表示會按情況採用面授或網上授課。 其中港大表示，不多於25名學生的課堂將會面授教學；26至90名學生的課堂，會在較大能容納兩倍學生的課室面授教學；多於90名學生的課堂將採用網上教學；對於身處海外的在讀生及新生，港大計劃預留足夠數量的酒店客房，讓他們回港後完成14天的強制隔離；科大則預計，9 月中可回復正常教學。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，過去數月本港大學及大專院校均以網上實時教學形式，代替面授課堂，惟實際效果一直為人詬病。嶺南大學周三（24日）更公布一項調查指，逾六成受訪大專或以上程度的學生認為，網上教學的學習效果比面授課堂差，主要困難為缺少自我約束力、缺乏課堂學習的氛圍及長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞等；有學生反映部分老師對科技不夠熟悉而耽誤時間。

《香港01》就9月份新學年上課情況，向本港八大資助院校查詢。其中香港大學發言人回覆指，港大將於今年9月1日開始新一個學期，本科生課程和修讀式研究生課程學生，會混合面對面和網上教學兩種方式授課。

港大表示，少數有近300名學生的課堂，可在能容納800人的港大李兆基會議中心大會堂進行面授。(資料圖片)

港大：少於90人課程安排面對面教學 少數近300人課堂將於會議中心進行

港大指，不多於25名學生的課堂會以面對面方式教學；有26至90名學生的課堂，會在較大能容納兩倍學生的課室以面對面方式授課；多於90名學生的課堂將透過網上進行教學；少數有近300名學生的課堂，可在能容納800人的港大李兆基會議中心大會堂進行面授。校方會提供學期首三周的教材，給無法到校園上課的學生使用。

對於仍在內地及海外的本科生課程、修讀式和研究式研究生課程的在讀生和新生，港大正在收集資料，準備在他們回港進行強制檢疫隔離時提供協助。校方計劃預留足夠數量的酒店客房，讓他們完成14天的強制隔離；從印度和巴基斯坦等地返港的教職員及學生，則須在政府的檢疫中心進行隔離。

中大表示，老師可因應教學需要，採用網上及面授教學模式。(資料圖片)

中大：老師可按需要網上或面授課程

而中大指，現正審視各課程的教學需要，以編制合適的網上教學和面授課堂比例，確保教學成效和質素；老師可因應教學需要，採用網上及面授教學模式；校方將採取適當防疫措施，確保面授課堂能保持適當的社交距離，例如規限課室的使用人數、調整座位安排等；而各部門、學院及書院亦將於暑假期間，進行提升無線網絡及電腦配備的工作。

教大表示，校方已在可行的情況下，陸續恢復校園內的面授教學；惟會取消2020至21學年第一學期海外生赴港的交流安排。(資料圖片)

教大：已在可行情況陸續恢復面授 惟取消海外交流

教育大學表示，校方已在可行的情況下，陸續恢復校園內的面授教學。校方將繼續檢視最新情況，於新學年作出教與學的相應安排；惟會取消2020至21學年第一學期海外生赴港的交流安排，至於本地學生前往境外之交換計劃，則將視乎情況再作檢視。

科大：計劃於9月中回復正常教學

至於科技大學，則計劃將於9月中回復正常教學；而校方亦已準備好校內隔離設施、 指定的學生宿舍及校外酒店，以供從海外返港，有需要進行隔離的學生及教職員使用。

城大：基本上繼續網上教學

至於城市大學則指，基於疫情反覆變化，大學在考慮多項因素後，決定於2020/21學年上學期基本上繼續實施網上教學（CityU-Learning 2.0.）；教師將會在安排的課室進行教學；學生在獲得課程主任批准下，可選擇回校進入課室上課。城大表示，會繼續密切監察公共衞生情況，並在有需要時，調整教學安排；一旦情況出現變化，無法繼續進行面授課堂，大學會通知全體師生，全面恢復互動的實時網上教學。

理大表示，會繼續密切留意疫情發展，釐定新學年上課及教學安排。(資料圖片)

理大：繼續密切留意疫情發展以釐定安排

然而理大及浸大則仍未決定，要繼續留意情況。其中理工大學指，本港疫情漸趨穩定，但部分國家及城巿的疫情仍然反覆，故此理大會繼續密切留意疫情發展，釐定新學年上課及教學安排。此外，理大將如常安排境外交換生計劃，並會密切留意學生前往之國家/地區的疫情發展，在出發前作適當安排；海外學生來港交換生計劃亦會如常進行。

浸大：教學安排會與學生和教職員溝通

香港浸會大學則指，鑑於全球疫情仍然充滿不確定性，2020/21學年上學期的教學安排，大學會適時與學生和教職員溝通。大學亦正安排新學期與非本地院校合作的交換生計劃，會為相關學生提供最新資訊。

嶺大：首月課堂面授及網上學習並行

而嶺大副校長莫家豪日前已表示，今年秋季開始的新學年，首月課堂將會以面授及網上學習並行，屆時視乎情況再決定是否全面恢復面授。

公大：以恢復面授為目標

另外，公開大學表示，新學年的安排會以恢復面授課程為目標，並輔以網上學習，但校方會繼續密切留意疫情的發展而作出適當調整，期望對學生的學習進度影響減至最低。