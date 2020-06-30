富藤環保科技董事及僱員涉詐騙政府資助　涉款29萬元　遭廉署起訴

廉政公署今日（30日）落案起訴空調系統供應商富藤環保科技一名董事及一名僱員，他們涉嫌為一間印刷公司安裝環保空調系統時，提交虛假報價文件，串謀詐騙政府資助29萬元。

廉政公署落案起訴空調系統供應商富藤環保科技一名董事及一名僱員，他們涉嫌提交虛假報價文件，串謀詐騙政府資助29萬元。（資料圖片）

環境保護署自2008年4月起推行清潔生產伙伴計劃，為在廣東及香港的港資工廠提供資助，以鼓勵及協助採用清潔生產技術及作業方式，該計劃由香港生產力促進局執行。

案情指，一間在香港的印刷公司應富藤環保科技有限公司時任董事兼股東徐煒文的建議，聘用富藤安裝環保空調系統，並向生產力局申請該計劃的資助。

控罪指，徐煒文以及時任公司助理黃翠婷，涉嫌於2014年6月10日至2016年8月10日期間，一同串謀和與富藤一名助理工程師串謀詐騙生產力局，不誠實地提交看來是由4間工程公司擬備的虛假報價文件，藉此致使和誘使生產力局批准上述印刷公司在該計劃下的資助申請。生產力局據報因而在富藤完成安裝該空調系統後，向該印刷公司發放資助29萬元。

徐煒文及黃翠婷同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於本星期五（3日）在九龍城裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。